Vamos fazer um desenho?

Segunda-feira, 11 de abril de 2022, o governo anunciou uma inflação em Portugal de 4%. Graças a Deus, temos a inflação controlada!

Como o governo vai atualizar os salários da função pública com um aumento de 0,9%, em 2022, os portugueses só vão perder 3,1% de poder de compra, o que não é nada mau, tendo em conta que estamos a sair de uma pandemia e a viver uma guerra, com impactos extraordinários nas matérias-primas. Estes dois epifenómenos, vieram ter e continuam a ter, um impacto relevante na redução da atividade económica.

E se, para além disso, o Governo atualizar os escalões do IRS tendo em conta essa inflação de 4%, nem sequer vai estar a tributar mais os portugueses no que diz respeito a este imposto.

É preciso dar os parabéns a este novo Governo, que está a começar com o pé direito, ao decretar uma inflação de 4%, quando os preços no resto da Europa estão totalmente descontrolados!

Hã?

Controlar a inflação por decreto? Será possível que isso aconteça pela primeira vez na história da humanidade?

Vamos a contas.

Na zona Euro, nos dois últimos anos (2020 e 2021), a quantidade de dinheiro aumentou 19%. Neste período, o PIB da Zona Euro diminuiu 1,4%, e em Portugal, o PIB diminuiu 4,0%.

A inflação na Zona Euro em 2021 foi de 2,6% e em Portugal foi de 0,9%.

A diferença entre a barra vermelha e a verde, é o valor que está à espera de se refletir em inflação.

Ou seja, temos um diferencial entre dinheiro, inflação e crescimento da economia que ronda os 18% na Zona Euro e os 22% em Portugal. Estes valores, 18% a 22%, é quanto o PIB tem de crescer para compensar o ritmo de crescimento de dinheiro. É evidente que isso não vai acontecer no prazo de um ano. Nem de dois. Nem de três. Uma alternativa, é o BCE subir as taxas de juro para conseguir ir buscar parte do dinheiro que anda por aí a circular "a mais": por um lado, as pessoas pedem menos crédito; por outro, poupam mais. Mas mesmo assim, os preços vão ter uma margem muito grande para subirem, pois as taxas de juro não podem disparar.

E porque não podem disparar? Exatamente porque isso torna o crédito mais caro, e retrai a economia. Ou seja, exatamente aquilo que não queremos nesta altura. Para além disso, o alto endividamento de algumas pessoas, bem como de alguns estados (nós incluídos), iria fazer subir o custo das dívidas, trazendo ainda mais complicações às economias europeias.

Poderemos pensar que em Portugal não teremos que acompanhar o ritmo de crescimento dos preços da Zona Euro. Pois podemos ficar abaixo da média. Sim. É verdade. Mas também podemos ficar acima da média. O comportamento dos preços em Portugal tem sido o seguinte:

Vamos fazer um desenho? Vamos desenhar esta linha até ao final deste ano?

Docente do Ensino Superior nas áreas de Economia e Finanças