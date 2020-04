Vamos recuperar as nossas vidas?

Vivemos em estado de emergência, um estado que já fez soar o alarme a todos nós: cidadãos, empresários e demais profissionais. A pandemia da Covid-19 será longa no plano da saúde pública, mas ainda mais extensa a nível social e económico.

Nesta fase, muitas pessoas como eu – que não vamos desenvolver vacinas, curar doentes ou inventar uma bolha que nos proteja a todos – pouco mais conseguimos fazer para ajudar nesta crise do que ficar em casa.

Mas há uma pergunta que me parece incontornável e que dirijo a todos aqueles que neste momento têm a missão de liderar este desafio: Vamos todos recuperar as nossas vidas? Não me parece possível sem um plano de recuperação social que não faça de 2020 um ano perdido do ponto de vista pessoal e profissional.

Não tenho dúvidas de que, primeiro, é preciso tratar a doença. Isto não é negociável. Mas quando houver condições para voltarmos às nossas atividades económicas e sociais, será que estas ainda lá estarão? Percorrer os nossos restaurantes favoritos, visitar os familiares que não vemos tantas vezes quanto gostaríamos, reunir os amigos à volta de uma mesa ou, simplesmente, de pegarmos no carro só para contemplar o pôr-do-sol naquele lugar especial. Viajar e viajar. Vamos querer entrar num avião e voar milhares de quilómetros para descobrir as paisagens que adiámos durante tanto tempo. Vamos querer descer montanhas de neve, subir serras em caminhadas, mergulhar e ver os corais com que tanto sonhámos neste tempo. Vamos querer correr à beira-mar, petiscar nas aldeias, pedalar pelas cidades e sentir novas emoções nos locais de sempre.

Não sou tão pessimista e acredito que, mesmo depois deste período, sentimos ainda mais necessidade de fazer o que não foi feito. Mas vamos precisar de retomar a nossa atividade económica para que tudo isto seja possível. Vamos ter de voltar a tomar o pequeno-almoço no café de sempre, ler o nosso jornal favorito, almoçar o cozido à portuguesa das quartas-feiras no restaurante da esquina do escritório. Vamos regressar aos ginásios, aos concertos, aos workshops de culinária e ao teatro.

Mas para que tudo volte à normalidade é preciso um plano de emergência económica. As empresas precisam de liquidez para manter postos de trabalho e gerar emprego, de forma que todos possamos continuar a ter o mesmo poder económico. Quanto mais depressa se injetar capital nas empresas para que garantam os atuais profissionais e resistam a estes tempos, mais depressa a nossa economia continuará a girar. O retorno para a sociedade? Mais emprego e devolução em forma de impostos, à “carteira comum”, que agora precisa de ser aberta para garantir o regresso a um estado que não se quer de emergência.

Bruno Batista é CEO da GCI