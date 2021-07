Ver os números com outros olhos

Vamos atingir os quatro mil casos de infetados por covid 19 em Portugal este mês, já o admitiu a ministra da Saúde, Marta Temido. Ontem, o país registou mais 3194 casos e sete mortes em 24 horas, segundo dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), elevando para mais de 900 mil o número total de infetados confirmados desde o início da pandemia.

O SARS-CoV-2, agora na variante Delta, continua a disseminar-se e o número de internados voltou a subir. Ontem eram 617 (mais 18 face a quinta-feira), dos quais 141 em unidades de cuidados intensivos (mais cinco do que na véspera). O índice de transmissibilidade, o chamado R(t), desceu ligeiramente para 1,18 a nível nacional e 1,19 no continente (antes era de 1,20). Em resumo, ainda há razões para manter o alerta e a preocupação, mas, muito provavelmente, vamos ter de nos habituar a viver e a trabalhar com este bicho. Tal como a gripe nunca desapareceu, este vírus (ainda que bem mais agressivo), poderá tornar-se endémico.

Manter a economia fechada não é solução para garantir a vida das empresas, dos postos de trabalho e das próprias pessoas. Ou aprendemos todos a viver de forma diferente, mais cautelosa, prudente e consciente ou acabamos por não morrer da causa, mas morrer da cura.

Hotelaria, restauração, comércio, serviços e até a indústria e a agricultura precisam de um novo oxigénio. Necessitam de voltar a laborar na força máxima, com toda a mão-de-obra focada na missão e nos resultados, em vez de continuar a despender energias com os medos, as ansiedades e as curvas e contracurvas de uma pandemia que teima em persistir.

São cada vez mais as vozes, nomeadamente na área empresarial mas não só, que pedem uma revisão da matriz de risco. Na prática, consideram determinante uma nova forma de olhar os números, analisá-los e colocá-los em perspetiva face ao passado. A vacinação está em forte aceleração (já são já inoculadas mais de 150 mil pessoas por dia), já não morrem tantos portugueses por covid-19 como nas vagas anteriores, nem os cuidados intensivos estão à beira do colapso, como já sucedeu. Ninguém quer viver de novo os tempos em que assistimos a uma fila de ambulâncias à porta dos hospitais, como no Santa Maria em Lisboa, mas também ninguém quererá ver um país na miséria e sem pilares fortes sobre os quais se construirá o futuro.

Jornalista