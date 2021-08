Vida triste de uma banhista 

Mas eu não vou à praia por causa do sol, vou até lá apesar do sol. É uma coisa de mim e das praias onde vou - ao meio-dia, ou levanta ou arrepia, diz-se. Aquilo que me leva à areia são os banhos no mar e as pessoas. Já apanhei praias de todo o tipo e idades: praias que começam tarde porque a manhã é para curar a noite de véspera e ver as pessoas às claras; praias com o sol ainda estremunhado e areia húmida apenas pisada por gaivotas, porque as crianças acordam cedo e não podem apanhar sol; e a praia de agora.

Na praia de agora ando por ali meio abandonada, desorientada, quero dizer. Com filhos espalhados por todo o lado, sem mim, amigos que já não vejo ao longe e um livro para as emergências. No outro dia fui à praia pelos amigos e pelos banhos e não tomei banho pela razão mais estúpida do mundo: as pedras. Ainda desci duas vezes mas aquilo mete ciência: tens de mergulhar logo, por cima das pedras e no tempo exato para evitar o vexame do enrolanço na onda. Cuidado com a rebentação: entra antes que venha o sete - as sete ondas grande seguidas - e ficas lá sem pé para lá do degrau à espera que o sete passe, ou então sais logo com a onda com que entraste. Sair? Sim, sair é à boleia de uma onda à escolha: vens com a onda e com as pedras, mas rápido. Se calha perderes o tempo, levas com as pedras quando a onda volta ao mar e ainda te arranca a perna no caminho. Aguenta-te.

Fiquei ali a disfarçar que era o frio que me prendia ao chão e à espera da coragem. Nada. Não chegou, a parvalhona. Havia quem passasse por mim e mergulhasse sem pensar, displicente. Irritantes. E eu ali cheia de inveja. Mas atenção: não era medo, era falta de coragem. Voltei para o amigos. "Está gelada...." Entre amigos podemos mentir à vontade. Então, e os teus filhos? Não há conversa que não dê nisto e fico a pensar se interessa a alguém a vida dos meus filhos. São os filhos e o tempo: dois desbloqueadores de conversa por excelência. Devia responder "tudo bem" que chegava perfeitamente, mas não respondo e fico ali a divagar sobre eles como se estivesse a falar com um orientador vocacional. Os amigos fazem o mesmo, como se as nossas vidas fossem as dos filhos e melhores do que as nossas. O resultado é que ficamos a saber mais dos miúdos do que dos amigos e não devíamos.

Desci à areia com uma almofada para me encostar, um livro para quando e se os amigos me deixassem, uma toalha e mais nada. Ainda por cima era uma praia sem rede, de luxo. Sem baldes, comida, filhos e protetor 50, era para ser livre. Mas passei a tarde a falar deles e nem tomei banho. Os filhos deram cabo de mim, vim a pensar para casa. Agora, além de medo das pedras e de entrar no mar de mergulho como fazia antes de eles chegarem, já nem sei conversar. Se dantes os filhos me estragavam a praia com o cocó no fato de banho, os gelados que derretiam, as idas ao mar para encher 20 baldes e a prisão dos horários e do medo que me desaparecessem por terra ou por mar, agora o problema é mais grave. O problema agora é que me levaram o interesse e trouxeram o medo das pedras; levaram-me os amigos e as ondas da praia. Já não tenho interesse nenhum. Deixaram-me ali, plantada à beira-mar, sem a coragem e sem as conversas de praia nas quais uma vez por ano se aproveitava para pôr as vidas em dia. As nossas, não as dos filhos, que não têm ponta por onde se pegue.

