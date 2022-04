Vistos Gold: a nova recomendação da Comissão Europeia e os seus contextos

Em sede do debate no plenário do Parlamento Europeu de dia 7 de março sobre os regimes de concessão de cidadania e residência aos investidores - que antecedeu a adoção de uma resolução crítica e de pendor restritivo sobre o mesmo tema no dia 9 - a Comissão Europeia prometeu à câmara que, antes de qualquer das iniciativas legislativas que eram sugeridas, apresentaria com brevidade uma recomendação que abordaria aqueles regimes, tendo especialmente em conta o «contexto vigente».

A Comissão cumpriu o prometido e, a 28 de março, deu a conhecer o texto e densificou o contexto da recomendação a que chamou «sobre as medidas imediatas no contexto da invasão russa da Ucrânia em relação aos regimes de concessão de cidadania e de residência aos investidores». Não pode dizer-se que o seu teor seja uma surpresa ou uma mudança de escala coperniciana face às posições que aquela instituição europeia vinha adotando e que reiterou no referido debate.

É clara, uma vez mais, a apreciação substancialmente diferente que é feita dos regimes concessores de cidadania e dos de residência: os primeiros são considerados incompatíveis com o princípio da cooperação leal, prevista no número 3 do artigo 4.º TUE, e com o conceito da cidadania europeia constante do artigo 20.º do TFUE. Apesar de os segundos não enfermarem de semelhantes incompatibilidades, a Comissão urge os Estados-Membros que os aplicam a tomarem medidas e a adotarem salvaguardas de modo a evitarem riscos ligados à segurança, ao branqueamento de capitais, à evasão fiscal e à corrupção, estabelecendo e efetuando controlos antes da emissão das autorizações de residência e durante o seu decurso, de modo a aferir a sua efetiva continuidade.

Mas a recomendação incide especialmente sobre o «contexto» e este tem um peso substancial no cômputo e no ritmo do que é recomendado. É sobretudo quanto aos passos imediatos a dar pelos Estados-Membros em resposta àquele que esta é mais veemente e prescritiva. A recomendação não só não ignora a guerra em curso como se centra nela.

A esse título, prevê a avaliação imediata e a possível retirada da cidadania a cidadãos de origem russa e bielorrussa - atribuída diretamente ou enquanto membros de agregados familiares - nos casos em que sejam ou se tornem objeto de sanções ou se, por outra forma, for determinado que apoiam a guerra na Ucrânia ou outras atividades conexas dos regimes russo ou bielorrusso em violação do direito internacional.

De igual modo, os Estados-Membros deverão retirar imediatamente e recusar-se a renovar, conforme os casos, as autorizações de residência concedidas quando estas respeitem a cidadãos russos ou bielorrussos que cumpram os pressupostos acima descritos, e suspender de imediato a emissão de autorizações de residência para cidadãos daquelas nacionalidades.

Sublinha-se que a recomendação não tem uma formulação cega, devendo, em qualquer daquelas circunstâncias, ser tidos em conta o respeito pelo princípio da proporcionalidade e pelos direitos fundamentais, e a admissão de nacionais russos e bielorussos na União Europeia por motivos humanitários ou de proteção internacional.

Caberá aos Estados-Membros dar nota à Comissão até ao fim de Maio quanto ao resultados das avaliações que levem a cabo na sequência da recomendação e continuar a fazê-lo com regularidade. Pelo seu lado, a Comissão manterá o Parlamento Europeu e o Conselho a par da sua aplicação, com base naqueles relatórios.

A Comissão Europeia alerta que este documento é apenas um elemento da sua política quanto aos regimes de concessão de cidadania e de residência através do investimento, não prejudicando iniciativas futuras a seu respeito. Face ao seu relatório de 23 de janeiro de 2019 e às resoluções do Parlamento Europeu de 1 e 9 de março, entre outros, não se espera outra coisa. É esse o seu contexto mais amplo para lá do «contexto vigente».

Patrícia Viana, sócia da Abreu Advogados e João Vacas, consultor da Abreu Advogados