Viver em Portugal, receber na Alemanha

Há falta de mão-de-obra em Portugal, mas o emprego começou a recuar e a taxa de desemprego inverteu a curva e vai subindo degraus, fixando-se agora nos 6,5% da população ativa, com um em cada cinco jovens a não conseguir trabalho. Como podem ser ambas verdade?

A resposta é simples e terá várias justificações em simultâneo - duas logo à partida. De um lado, há a desadequação entre o tipo de competências que o mercado de trabalho procura e o grupo de pessoas que não consegue encontrar trabalho. De outro, as empresas que começam a acusar a pressão dos anos de pandemia que secaram a caixa, seguidos da escalada de inflação que esmagou o que ainda resistia, sem que a carga fiscal sobre o trabalho aliviasse de forma a permitir-lhes contratar ou reforçar salários para segurarem talentos.

Durante os anos de pandemia, com o mundo fechado à chave, não só muitas pessoas descobriram as vantagens de trabalhar em casa como perceberam que podiam fazê-lo para a empresa onde estavam empregadas ou para uma outra, alemã ou holandesa ou até sul-coreana, com igual facilidade. Trocando um empregador português por um estrangeiro, até viam o salário multiplicar-se na medida dos rendimentos habituais dessas outras realidades onde o mérito é verdadeiramente valorizado e a preocupação política vai além do salário mínimo. E ainda tinham um bónus: se passassem a sua sede fiscal para o país por onde recebiam, não viam o Estado comer-lhes metade do salário, como aqui acontece. E eis que se criou uma fatia de emigrantes laborais que continuam a viver e a desfrutar deste maravilhoso país que é Portugal. Agora com muito mais capacidade financeira.

Os outros, os que não apostaram na digitalização e não tiveram a visão de que podiam reconverter-se profissionalmente, começam a escorregar entre empregos que não lhes pagam aquilo de que precisam para manter a vida razoável que tinham antes de a inflação entrar em força e empurrar lá para cima os juros da casa. Ou a ver-se mesmo sem emprego, porque a companhia onde estavam teve de fazer escolhas e cortar custos para responder a um ano de inflação galopante.

E por fim há os desempregados de longa duração, os já quase 100 mil que estão há mais de dois anos à procura de emprego. Entre esses, certamente não há pessoas habilitadas em tecnologias de informação, engenheiros ou outros profissionais altamente qualificados. Mas poderá haver quem tenha competências para a área de serviços, por exemplo. O problema é que cada vez menos pessoas estão disponíveis para trabalhar em setores como o comércio, o turismo ou a restauração, por exemplo. Numa era em que queremos tudo à porta e ao momento, poucos estão disponíveis para assumir funções que impliquem trabalhar aos fins de semana ou em horários de centro comercial, por exemplo. E a compensação financeira só vai até certo ponto - o "propósito" tornou-se fator prioritário numa proposta de trabalho.

A questão é se nos estamos a encaminhar para o ponto de rebuçado em que o Reino Unido se viu quando acordou do brexit. Se não contarmos com os imigrantes, ainda conseguimos dar resposta às necessidades que temos?

A dormir sobre o pleno emprego circunstancial, Portugal atrasou-se brutalmente na reconversão profissional e criação de incentivos ao trabalho. Adiou a determinação de políticas que promovam compensações ambiciosas e com base no mérito - um simples desbaste nos custos do trabalho podia fazer milagres. Mais cedo do que tarde, vamos acordar num país em que vivem dez milhões, mas os que aqui descontam não chegam para evitar o colapso do Estado social.

SOBE&DESCE

Sobe: Carlos Moedas, presidente da CML

A agilidade e firmeza com que tem conduzido a câmara de Lisboa são dignas de nota, sobretudo sendo um autarca constantemente sob ataque interno. Mas Moedas tem conseguido fazer e mostrar que é possível liderar contra a maré socialista. Fê-lo nos orçamentos municipais, que conseguiu fazer aprovar; fê-lo nas inundações de Lisboa, estando ao lado dos alfacinhas e dando seguimento a planos que estiveram duas décadas na gaveta; fê-lo na JMJ, que tem liderado com capacidade de negociação, comunicação e transparência. Nesta semana, chegou a irritar o PS, ao pedir medidas sérias contra a falta de condições e acompanhamento dos imigrantes. Irritar o PS é a maior prova de que está no bom caminho.

Desce: António Costa, primeiro-ministro

Como é habitual, o governo ouviu patrões e sindicatos, convenceu uns e outros a dar passos que lhe convinham (incluindo a assinatura do Acordo de Rendimentos, comprometendo os patrões a um nível de valorização laboral que o próprio Estado não está nem perto de mostrar ter vontade de alcançar), acenou à direita e à esquerda e depois fez o que muito bem entendeu. E assim se aprovou a Agenda do Trabalho Digno deixando irritados os antigos parceiros de geringonça de Costa e de queixo caído os patrões que já queriam acreditar numa mudança de atitude por parte do chefe do governo. "O governo está a avançar com o maior desprezo pelos Parceiros Sociais e pela Concertação Social e no Parlamento, estão a ser adotadas normas inaceitáveis", denunciou a Confederação das Empresas Portuguesas, que se vira agora para Marcelo para evitar o pior.