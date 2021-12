Viver sem as pessoas

Lembro-me de achar que era uma fantasia, histerismo até, e dois meses depois estávamos fechados em casa. Hoje, temos todos imensas histórias incríveis para contar. Lembro-me de o meu filho mais velho informar que ia para um lar de idosos em Foz Côa, com uma missão recém-criada chamada Convidas: era preciso substituir os funcionários que estavam infetados e os velhinhos estavam isolados, a precisar de quem cuidasse deles. Foi como se estivesse a enviar um filho para a guerra. Passou lá os seus anos, a fazer de cuidador e mandava-nos fotografia vestido como um astronauta. Depois disso ainda fez mais duas missões, cresceu, divertiu-se, fez obra. Veio melhor e bem. E a fumar.

Entre os bolos que nos engordaram e os passeios que ajudaram a manter a sanidade, a fruta desinfetada e as filas nos supermercados, as aulas online e o cansaço uns dos outros, os dias foram passando uns atrás dos outros como se cada um fosse sempre o mesmo. Lembro-me da Páscoa por zoom e das missas em que escolhíamos a hora e assistíamos, como se estivéssemos em direto, e a congelar o padre só um minuto para alguém ir à casa de banho ou desligar a sopa. Foi uma questão de hábito. Habituamo-nos a tudo, ensinou-nos a covid. Conhecemo-nos melhor, convivemos até não termos mais nada para dizer uns aos outros ou mais puzzles para fazer. Encontrámos rotinas, como os prisioneiros nos campos de concentração, e apegámo-nos a elas. A elas e a tudo o que é digital, às plataformas, ao streaming, aos chats, às redes. Triplicámos o sinal na ânsia de que o mundo não se desligasse de nós. Foi como se todos tivéssemos emigrado para países diferentes mas continuássemos a ir ao mesmo supermercado. Foi estranho e envelheceu-nos. Entristeceu-nos, pelo menos. Lembro-me bem de quem morreu durante estes confinamentos. Dos funerais a que não assisti e que não se fizeram e das pessoas que não abracei nestas alturas. Foi dramático e cruel assistir às mortes e às doenças em solidão. E foi o pior de tudo porque não se consegue compensar, voltar atrás, chorar outra vez.

Dois anos depois habituámo-nos a viver uns sem os outros e só com os nossos. Como se a família nuclear bastasse, como se os amigos, os primos, os tios, os avós, os conhecidos, os colegas, todas as pessoas que podíamos ter conhecido e os novos amigos que podíamos ter feito não fossem essenciais. São. A covid mostrou-nos que podemos viver assim, sem gente à volta, sem abraços, sem jantares à última hora, sem cinema só porque sim, sem espontaneidade. Mostrou-nos que podemos ser frios, que vivemos bem assim, sem resistência à solidão, com preguiça de sair de casa, de combinar, de voltar a falar. Sofá e zoom acorrentaram-nos.

Rendemo-nos ao medo uns dos outros e habituámo-nos também a isso, com a mesma facilidade com que nos habituámos ao gel e às mascaras. Ensinámos os nossos filhos a afastarem-se, a não tocarem e a desconfiarem de quem os queira abraçar. O medo da covid gelou-nos o sangue. Dois anos depois e a batalha principal já não é contra o vírus mas entre a esperança e o medo, a escolha entre a solidão e as pessoas. Dois anos de medo de covid levaram as pessoas das nossas vidas. Temos agora a obrigação de voltar a cada uma. Viver sem as pessoas pode também ser um vício e é muitíssimo mais letal do que a doença.

Jurista