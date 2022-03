Viver sem medo

Não sei como é com vocês, mas há alturas em que só me apetece voltar para debaixo da cama dos meus pais. Era esse o meu esconderijo preferido, o melhor de todos, porque não me passava pela cabeça que alguém se atrevesse a pisar o chão sagrado daquele quarto e muito menos aproximar-se da cama dos meus pais. Só os presentes de Natal e os filhos tinham esse privilégio. Às vezes tenho saudades daquele abrigo, onde deixava de estar no mundo por um pedacinho de tempo e de onde ouvia tudo ao longe como num sonho até que me fartava da solidão ou eventualmente adormecia. Deve ser do cansaço, esta saudade do chão frio onde o mundo parava.

Estou cansada desta sucessão de crises onde se anuncia o fim dos tempos e do mundo para o ano que vem e a ausência de esperança de hora a hora. Onde o mundo pula e avança de cataclismo em cataclismo, de crise em crise, e nós, os democratas, engordamos e assistimos apáticos a tudo como se não habitássemos aqui, cada vez mais curvados, cansados, em esforço e em tristeza. Sem fé nos homens e muito menos em Deus. A prever distopias na neurótica ânsia de que elas cheguem, porque vivemos a prevê-las e só os tolos vivem de esperança.

Ser corajoso é saber viver com os nossos medos, digo eu aos meus filhos. A ultrapassá-los, é aí que reside a valentia. Não há atitude mais corajosa do que a de uma criança que se levanta a meio da noite para ir à casa de banho, apesar de a amedrontar a convicção absoluta de que pode ser atacada a qualquer momento por monstros, cobras e fantasmas, os quais só estão à espera de um gesto seu para a engolirem. Isto é heroísmo. Ou seja, heroísmo é ter esperança de que se consegue atravessar o corredor em segurança, a esperança é o que impede as crianças de ficarem petrificadas na cama a gritarem pelos pais.

Nos últimos anos temos feito o favor aos nossos filhos de lhes roubar a esperança. Dissemos-lhes que as crises passam, que vai ficar tudo bem, que não precisam de ter coragem porque os monstros, os fantasmas e as cobras debaixo da cama não existem. Dissemos-lhes que não precisam de ter esperança, de lutar por nada porque tudo lhes será dado e oferecido, que terão um mundo melhor, o qual não precisam de defender porque ninguém o contesta. A paz será eterna, o lixo irá desaparecer, os maus serão bons, as liberdades estão garantidas, as ditaduras serão as das minorias e as causas apenas delas; a dimensão espiritual do homem tão relevante para o bem estar quanto a dieta intermitente. Afastámos o sofrimento, o sacrifícios, a dor dos seus horizontes. O avô doente, um velório, uma imagem real de um sofrimento real, foi-lhes escondido. Ora, sem dor, não há esperança.

E, meus amigos, como podem ver, a dor, o sofrimento, a guerra e a morte não desapareceram, apesar do século em que vivemos.

Haverá melhor coisa do que defender alguma coisa? Não há. Ter esperança e alegria por uma causa; alcançar um objetivo improvável; lutar por ideias e princípios, por um bem maior do que nós próprios? Sim, o mundo eventualmente acabará mas, entretanto, morreremos todos. Só que até lá temos de viver, mas bem e não com medo do escuro e encolhidos na cama.

Jurista