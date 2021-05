As marcas trabalham para obter reconhecimento, tornar-se mais atrativas e procurar nos outros um sentimento de necessidade em relação a si próprias.

Para o valor de uma marca, contribuem diversos fatores: os valores preconizados, o que têm de diferenciador, ou a capacidade de inovação. Mas se estes podem ser os seus pilares, que a manterão viva e atrativa, de nada servem se esta não for conhecida e reconhecida.

Você TM - porque o mercado também o vê como uma marca!

Já pensou na imagem que o mercado tem sobre si? Já pensou o quão é (re)conhecido no meio em que atua? Já experimentou procurar o seu nome do Google para ver o que a Internet diz sobre si?

As suas competências, hard e soft e a sua inteligência emocional, são os referenciais do seu perfil, mas, tal como nas marcas de produtos ou serviços, há que trabalhar o awareness e o reconhecimento. Eis algumas técnicas de marketing pessoal, que deve manter em prática de forma contínua:

1. Trabalhe o networking: muitas das necessidades de recrutamento, são supridas de forma informal, recorrendo à rede de contactos e referências pessoais É da maior importância que se mantenha no "radar" de pessoas relevantes: participe em conferências e seminários da sua área de expertise; procure manter relação com ex. colegas, ex. chefias, especialistas da área, ou recrutadores, por exemplo. Mas não se lembre deles somente quando precisa, o networking é um trabalho contínuo - afinal, falamos de relações!

2. Produza conteúdo relacionado com a sua área de intervenção e, se possível, publique-o na imprensa ou fóruns da especialidade; em alternativa, partilhe-os nas redes sociais, de forma aberta, ou dirigida ao público do seu interesse. Estará a aumentar a sua exposição, notoriedade e a desenvolver o seu networking.

3. Seja ativo nas redes sociais: o LinkedIn é, hoje, um meio essencial para alavancar as relações profissionais; é também uma das ferramentas mais usadas no recrutamento.

Mantenha o seu perfil atualizado, com informação relevante, que permita uma análise correta sobre o seu perfil e sobre a sua carreira, por quem não conheça - a "primeira decisão" sobre ser considerado ou não para um processo de recrutamento, pode ter por base a informação que existe online sobre si;

Integre comunidades ou grupos profissionais da sua área e partilhe informação relevante, para aumentar a sua visibilidade;

4. Atualize as suas competências: procure atualizar-se com formações, workshops e pequenos cursos que permitam reciclar, aprofundar ou adquirir competências. São essenciais já que o conhecimento rapidamente se torna obsoleto e permitem-lhe conhecer novas pessoas que podem ser influentes no seu meio profissional.

Se estiver numa situação de procura ativa de trabalho, além das anteriores, deverá, ainda:

5. Atualize o seu Curriculum Vitae: não sendo o mais relevante, continua a fazer parte integrante de um processo de recrutamento e seleção. Pense nele como o rótulo de um produto, que contem as informações essenciais sobre a sua composição.

Para além das informações pessoais e de contacto, dê ênfase às suas principais concretizações: que resultados alcançou na empresa, o que fez de diferenciador e/ou de inovador, em suma, que marca é que conseguiu deixar.

6. Preparar-se para a entrevista: é o momento onde terá oportunidade de se dar a conhecer verdadeiramente. Tenha presente todas as informações sobre si e sobre a sua experiência, procure antecipadamente informação sobre a empresa e a posição a que se candidata e faça perguntas.

Lembre-se que não terá uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão!

Como marca que somos, devemos desenvolver um trabalho de marketing pessoal contínuo, para que o mercado nos veja como relevantes e sejamos suficientemente atrativos para que as empresas nos queiram ter como um dos seus assets.

Ivo Fernandes, manager, Área de Search