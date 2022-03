Volodymyr Zelenskyy, um Presidente corajoso mas ingénuo

O Presidente Zelenskyy, a estar na Ucrânia como têm afirmado, tem-se mostrado fisicamente corajoso, falando com frequência ao país e ao mundo e mostrando claramente que controla e dirige com valentia as forças armadas e de segurança do seu país.

Tem, contudo, exibido também muita inexperiência e ingenuidade que deslustram de um estadista em plena guerra. Vejamos um contra exemplo: Salazar.

Salazar, um ditador fascista cujo coração pendia para a Alemanha nazi, percebendo claramente as limitações ditadas pela geografia e pelas capacidades das forças armadas portuguesas, declarou-se neutral durante a II Guerra Mundial. Sabia que ao entrar na contenda pelo lado alemão teria o país rapidamente invadido pelas forças aliadas, seria afastado do poder e veria desfeito o Império que tanto pretendia manter. Assim prudentemente manteve-se distante dos dois beligerantes.

Ainda Salazar quando confrontado com o ultimato americano para a cedência dos Açores para a construção de bases aliadas, resistiu num primeiro momento mas, perante a ameaça de uma invasão, soube negociar com vantagem para o seu regime.

Em contrapartida, entalado entre a Nato e a Rússia, Zelenskyy, ao contrário de Presidentes ucranianos anteriores, não teve a habilidade de navegar em águas adversas. A sua inexperiência, antes de ser Presidente era comediante, levou-o a extremar posições, não percebendo que do outro lado enfrentava Putin, um líder duro, sem pejo de recorrer à violência, nacionalista e obcecado com a ameaça da Nato.

Finalmente já com o país parcialmente ocupado pelas tropas russas, Zelenskyy fez dois pedidos que mostram a sua ingenuidade e o seu afastamento de qualquer sensatez ou realismo político.

A primeira foi o seu pedido de adesão à União Europeia. Como consequência teve a humilhante resposta de que o processo de adesão demora dois anos no mínimo! A porta porque tanto ansiava fechou-se-lhe na cara com estrondo.

A segunda foi o seu pedido para que a Nato decretasse a Ucrânia como zona de exclusão aérea, i.e. que a Nato abatesse os aviões russos que sobrevoam a Ucrânia e iniciasse uma guerra mundial atómica. Felizmente a resposta foi um rotundo não.

Os russos começam a tomar as cidades, últimos bastiões da corajosa resistência ucraniana e Zelenskyy não parece perceber que cada dia de resistência, cada soldado adicional russo morto, acabarão por pesar nas negociações finais e não será a favor da Ucrânia cuja posição enfraquece a todo o momento.

Não parece perceber que o grande vencedor desta guerra, sem disparar um único tiro, são os Estados Unidos, que disciplinaram a Europa, uniram a Nato e isolaram internacionalmente os russos, e que os perdedores serão a Ucrânia, sacrificada, e a Rússia.

Por vezes ter Presidentes jovens, corajosos, mas ingénuos e inexperientes é uma maldição que se paga caro. Mais vale mil vezes ter um Presidente dos afetos que sabe em que mundo cruel e violento se move.