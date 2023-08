Vontade do Papa Francisco desrespeitada

A Câmara Municipal de Oeiras presidida por Isaltino de Morais mandou, segundo as notícias vindas a público, retirar um cartaz exposto na zona de Algés, que recordava os abusos sexuais de menores por sacerdotes e outros membros da Igreja Católica.

A Câmara de Isaltino fê-lo no mesmo dia em que o Papa recebia em Lisboa um conjunto de vítimas dos abusos e lhes pedia humildemente perdão em nome da Igreja.

Neste contexto a ação da Câmara de Isaltino surge como diametralmente oposta à do Papa Francisco. O que o Papa reconhece, assume a responsabilidade, pede perdão e quer dar visibilidade a esse ato, a Câmara de Isaltino não reconhece e quer esconder.

Trata-se claramente de contrariar a vontade do Papa Francisco e de o desafiar. Onde Papa quer falar do assunto, quer torna-lo visível, quer que fique claro o pedido de desculpas, a Câmara de Oeiras pelo contrário opõe-se à postura do Papa, impõe silêncio através da censura do cartaz.

Censura um cartaz sobre um tema, obviamente de caráter religioso e político, em que a liberdade de expressão está, inclusivamente, protegida constitucionalmente.

Pode mesmo concluir-se que a retirada dos cartazes é uma ação propositada de contradizer o Papa Francisco, de o embaraçar na sua política de verdade e transparência e no fundo um ataque pessoal ao Papa Francisco e à Igreja Católica. Uma vergonha e um embaraço para o país em plena Jornada da Juventude Católica.

É importante que as autoridade portuguesas reponham imediatamente a legalidade democrática, recolocando o cartaz, garantindo ao Papa Francisco que a situação não se repete e pedindo-lhe desculpas oficiais pela ofensa.

Por outro lado, os oeirenses devem refletir se é este o tipo de Presidente da Câmara que pretendem para o seu concelho. Um homem que já cumpriu pena de prisão por delitos relevantes e que toma esta atitude de desafio ao Papa que nos vista na dupla qualidade de Chefe de Estado e de líder religioso.

Não sendo eu católico confesso-me admirador do Papa Francisco e da sua ação em diferentes domínios nomeadamente na ação decisiva, que o seu antecessor não foi capaz de tomar, contra a pedofilia sacerdotal e uma intervenção importante em defesa do meio ambiente e dos mais desfavorecidos.

Incomodam-me profundamente estes atos da Câmara de Oeiras contra uma personalidade como o Papa Francisco que merece todo o respeito e consideração. Espero, sinceramente, que seja feito um pedido de desculpas oficiais. Em meu nome pessoal peço desde já perdão ao Papa Francisco por esta afronta da Câmara do concelho em que moro