Votar, cuidar e valorizar "os nossos" 

Não há como não tocar no assunto, apesar de ser hoje o período de reflexão: amanhã é dia de eleições legislativas, por isso não se esqueça de ir às urnas, vá protegido contra a Ómicron e vote bem. A abstenção mina a democracia, por isso exerça o seu dever e o seu direito.

Há todo um caminho de desenvolvimento e de crescimento que o país precisa de trilhar e para tal necessita de estabilidade, de confiança e de maior investimento. A pandemia está a durar mais do que o previsto e as empresas continuam preocupadas com o futuro. Ainda assim, o desemprego está em baixa graças aos apoios públicos que foram mantendo os postos de trabalho.

Os números do desemprego escondem, no entanto, várias fragilidades. Uma passa por saber como ficará o setor do turismo e da restauração (um forte empregador) após mais um arranque de ano marcado pela covid-19; outra a tremenda falta de mão-de-obra, mal de que se queixam variadíssimos setores. A pandemia fez que muitos portugueses não aceitassem determinado tipo de empregos, sobretudo os mais expostos ao SARS CoV-2 (leia aqui o artigo precisamente sobre a crise da mão-de-obra no turismo), e vai ser preciso dar confiança a esses trabalhadores para que regressem aos balcões, ao atendimento, aos serviços.

À falta de mãos junta-se agora a falta de concentração, ânimo e disposição por parte dos funcionários. E há um elefante na sala: a doença mental. Poucas são as organizações atentas e ativas em relação a esta espécie de nova variante, mas que está a deixar muitos cidadãos à beira de um ataque de nervos. Ansiosos de que a pandemia passe a endemia, mas sobretudo de que a vida normal regresse em todo o seu esplendor, há um tremendo cansaço invisível que afeta desde os patrões, às chefias e até os colaboradores.

Neste arranque de ano comecemos por cuidar dos nossos, até porque sem eles o país não terá combustível para apanhar o comboio do desenvolvimento e do crescimento. Comecemos por cuidar, reter, valorizar e distinguir os melhores, aqueles que, em pleno confinamento ou isolamento, nunca desistiram, nunca baixaram os braços.

Ajudar "os nossos" pode passar por ações tão simples como disponibilizar o apoio de um psicólogo, dar maior flexibilidade na gestão de carreira e família, financiar propinas para uma formação que poderá ser tão motivadora para um trabalhador quanto trará retorno futuro à empresa, ou, quando é possível, dar um sinal de comprometimento através de um aumento, uma forma de reter, motivar e, já agora, compensar a subida da inflação. Foi o que fez a Mercadona, quando esta semana anunciou que os seus 2300 trabalhadores em Portugal vão ter um aumento salarial de 2,7%. A retalhista espanhola diz, em comunicado, que a revisão em alta dos salários, definida pelo comité de direção da Mercadona, visa "garantir o poder aquisitivo" dos seus funcionários. "Esta medida é adotada num momento em que vivemos num cenário complexo e no qual as pessoas que fazem parte da Mercadona são essenciais para a adaptação com agilidade e determinação, porque são o melhor ativo para os clientes", diz a retalhista, apontando que "quanto mais satisfazem os "chefes" (palavra que a empresa usa para se referir aos clientes), mais a Mercadona avança".

E é isso. Nem sempre de Espanha chegam maus ventos e maus casamentos. Deixo-vos este exemplo, como inspiração.