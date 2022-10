Voto na minha avó

A minha avó é que sabia, na medida em que era sábia a todos os níveis. A minha e a de todos vós - que têm a mania que são espertos até serem avôs e avós e deixarem de ver bem ao perto. Os avós são as pessoas mais sensatas, serenas e inteligentes que habitam a terra. Dizia a minha avó que a gelatina faz crescer as unhas e o cabelo, que o sol faz mal à pele, que não se deve lavar o cabelo todos os dias, que cada coisa tem a sua época (como a fruta) e há idades para tudo. Nunca levantava o tom de voz porque nunca precisou.

Sobre poupanças, mandava-nos vestir camisolas "junto ao corpo" que é a melhor forma de nos aquecermos e de poupar energia. Também não gastava dinheiro em estupidezes, só em chocolates ou coisas "que ficam" (bens duradoiros, como dizem os economistas). Agora, comprar coisas fúteis que não duram séculos e séculos, só por vaidade. Só a vaidade tem desculpa. É o único pecado que numa avó - só numa avó - se transforma em virtude. Não há nada mais bonito e grandioso do que uma avó vaidosa. A minha ajudava os outros sem alarido, emoção exces- siva ou grande sentimentalismo. Ajudava por dever, por gosto, porque nasceu assim e porque desde o tempo em que há avós que há sempre alguém mais pobre, necessitado e doente do que "o eu". A caridade fazia parte da sua condição humana.

E as horas? Os avós são pessoas de horas certas. Era um sinal de saúde ser-se uma pessoa de horas certas. Refeições a horas certas, acordar a horas certas, dá saúde. O cuco é coisa de avós: um passarinho que sai de uma casinha a anunciar as horas, é um mecanismo querido e educado, uma forma delicada e musical de alertar uma avó que são horas de qualquer coisa que acontece há anos e anos sempre à mesma hora. Por causa do respeito pela horas é que não havia obesidade nem stress na altura dos avós, porque ninguém se enervava com atrasos e correrias nem se comia fora de horas. Os avós são os verdadeiros pioneiros dos moderníssimos hábitos de vida saudável, a diferença é que não cobram as consultas e as sopas são muito melhores.

Uma avó, quando chega a avó, já viu muito, já viu tudo. Vê a alma das pessoas só pelo olhar. E também já sofreu. Os avós que passaram todo o século XX viveram guerras, crises de toda a espécie, fome, migrações, revoluções culturais, sociais e sexuais, doenças, perdas, tragédias. E modas? As músicas, as roupas, os hábitos, as drogas. Meus amigos, o Mick Jagger é avô.

As avós quando são ingénuas é porque querem, escolhem ser, porque sabem que o Céu se ganha mantendo a esperança na natureza humana que lhes cobiça reforma, pensão e herança. É só mais um bocadinho, pensam com sabedoria.

Foram os avós que fizeram a cama onde nos deitamos, que nos aconchegaram os lençóis e ficaram noites acordados a zelar pelo mundo em que vivemos. Pelos ditos valores democráticos, pela liberdade, separação entre justiça e poder político, economia de mercado, direitos da mulheres, respeito pelas crianças, por todas as étnicas ou crenças religiosas. Foram eles que inventaram e descobriram maravilhas. Carl Sagan deve ser bisavô.

Os avós só se esqueceram duma coisa: de nos educar. Acharam que não era preciso, que eles nos bastavam. Confiaram que o mundo que nos deixaram estava tão arranjadinho, as fórmulas eram tão perfeitas, os estragos do século XX tinham sido de tal forma brutais que não era preciso mais nada. Esticar os lençóis e um beijo na testa chegava. Mas não chegou. Não ficou nadinha do seu exemplo, das suas história, dos seus sacrifícios.

Hoje, temos de um lado os histéricos convictos de que o fim do mundo em cuecas está prestes a chegar e é preciso ordem, uma espécie de reset da civilização ocidental. E do outro os coitadinhos, as vítimas que nunca gostaram de sopa com legumes e continuam a não gostar de coisas, como o mundo ou a civilização da qual são produto acabado; só gostam de animais em extinção e de odiar quem não odeia o que eles odeiam.

Perante isto, restam-nos os avós. Pessoas de bom senso, a quem a experiência ensinou que a água a ferver serve essencialmente para fazer chá.

Jurista