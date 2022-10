Web Summit: um evento que impulsiona o universo da tecnologia em Portugal. O que esperar?

Portugal tem-se distinguido em tecnologia ainda antes da Web Summit, fruto de uma formação avançada e de qualidade em engenharia e tecnologias de informação, aliados a uma capacidade de trabalho, espírito crítico e inovação essenciais para ter sucesso nesta área.

Apesar disso, este é um evento cuja natureza permite acelerar o desenvolvimento de ideias e que proporciona às empresas ou indivíduos com espírito empreendedor, uma oportunidade única de conhecer e se dar a conhecer a outros pares e líderes de mercado.

Não existe margem para dúvidas no que diz respeito, por exemplo, ao facto de que a Web Summit em Portugal criou maior atratividade no nosso mercado por parte de colaboradores de IT de empresas internacionais. O evento tem um efeito de atração por parte de um conjunto de pessoas que se deslocam a Lisboa - ou outras zonas de Portugal por consequência -, onde se deparam com condições de vida e de trabalho únicas, particularmente num cenário de trabalho remoto que garante um equilíbrio único do binómio trabalho e vida pessoal. Aliás, são vários os exemplos relatados de pessoas que resolveram viver em Portugal e até fazer crescer as suas empresas com o talento local.

O que podemos esperar desta edição?

No seguimento de acontecimentos como a pandemia, a pressão inflacionista - que pode afetar o crescimento e o bem-estar das populações - e as alterações climáticas, acredito que serão temas quentes os que se relacionam com o futuro do trabalho e das sociedades (com as suas componentes geracionais e de deslocalização), tal como com o futuro do planeta e o papel da tecnologia na sua preservação. Além disso, não podemos deixar de parte os temas que naturalmente têm maior destaque dentro do mundo da tecnologia como a inteligência artificial e o metaverso.

No que à tecnologia Salesforce diz respeito, embora não esteja diretamente presente no evento, é importante referir que se tem vindo a assumir, através da Salesforce Ventures, como um investidor de sucesso em startups que se alinham com os seus valores, em particular, o valor da "sustentabilidade" introduzido este ano. Este ano, é também um tema que estará presente na Web Summit, através de vários oradores dedicados ao Planeta e Venture Capital, e onde é possível encontrar várias dessas empresas com capital da Salesforce (por exemplo a plataforma de pagamentos Stripe e a startup de coaching BetterUp).

Por outro lado, uma característica comum da esmagadora maioria das empresas presentes no evento é serem clientes de Salesforce. Qualquer startup com um perfil de crescimento acentuado tem enormes vantagens ao utilizar tecnologia Salesforce para garantir o suporte adequado às suas equipas de marketing, vendas e operações. Veja-se o caso de várias startups portuguesas que são clientes Salesforce - e alguns também da Stellaxius - a Unbabel ou a Codacy, ou a Remote, atualmente já unicórnio.

Para as empresas que atuam no ecossistema Salesforce, há temas de maior destaque que farão parte da WebSummit. A eficiência e estandardização de processos são fundamentais para quem embarca na transformação digital e, neste sentido, também a inteligência artificial, as capacidades analíticas e preditivas, e uma visão transversal da interação com o cliente são chave. A Salesforce, a par com um parceiro de implementação como a Stellaxius, alcança os objetivos de unificar processos numa fonte única de verdade. E, quando a plataforma Salesforce não é suficiente, a solução de integração e automação da Mulesoft (parte do universo Salesforce desde 2018), garante que a complexidade da interligação entre os sistemas não impacta os processos, levando então ao conceito de "Hyperautomation", um termo lançado pela Gartner recentemente que combinando Robot Process Automation (RPA) com integração permite atingir eficiência em escala. Estas temáticas são tendência de conversação em tecnologia e estarão também presentes neste evento, com vários oradores com know-how efetivo nestes tópicos.

De forma geral, espera-se um evento como a Web Summit tão bem nos habituou ao longo dos últimos anos: marcado pela troca de experiências e conhecimento, dados os oradores de peso que estarão presentes.