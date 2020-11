Work Life Balance: o equilíbrio entre as três grandes esferas da vida

2020 trouxe-nos fortes ventos de mudança. A reconfiguração do trabalho, partindo da sua versão clássica, não foi exceção. Neste cenário pandémico, e citando o secretário-geral da ONU, António Guterres, "o mundo do trabalho não pode e não deve ser o mesmo após esta crise". A alteração de paradigma é uma inevitabilidade.

O novo coronavírus acarretou impactos incomensuráveis a toda a dimensão humana, expondo e ampliando vulnerabilidades sociais pré-existentes, também no contexto laboral. Vulnerabilidades que se tendem, silenciosamente, a acentuar, especialmente no que respeita às novas condicionantes sociais da prestação do trabalho.

A esse propósito, importa descrever o que tem sido exigido às mulheres durante esta crise. São quem ocupa a maioria dos postos de trabalho no setor dos serviços e em atividades consideradas não essenciais, atividades profundamente impactadas pelas medidas de contenção adotadas. Muitas mulheres trabalham também em atividades de economia informal, sem vínculo laboral formal, logo não abrangidas pelas medidas de apoio económico. Por esse motivo, e à semelhança de outros países, as situações de quebra económica nestes setores tendem a afetar mais as mulheres.

As medidas implementadas têm igualmente consequências importantes na vida quotidiana das mulheres. A conciliação entre o trabalho e a vida familiar sempre foi uma área de desigualdade entre homens e mulheres. A propagação da covid e respetivas medidas de contenção, que agora serão intensificadas, acentuam esta diferença.

A reintrodução da obrigatoriedade de teletrabalho, terá uma repercussão direta na sobreposição e exigência dos papéis que as mulheres desempenham no seu dia-a-dia. Manterem-se profissionalmente produtivas, cuidarem dos seus filhos, apoiarem atividades de apoio escolar e gerirem tarefas domésticas traduzir-se-á em sobrecarga física e mental, menos tempo livre e limitação da sua autonomia.

É com esta realidade que nos temos de confrontar. Vivemos tempos desafiantes e não podemos abandonar um percurso bem conduzido, com efeitos positivos de reposicionamento do Work Life Balance, equilíbrio entre as três grandes esferas da vida, como caminho e resposta.

Mais do que nunca devemos incentivar as entidades públicas e privadas a seguirem com a dinâmica introduzida pelo Programa 3 em Linha e pelo Pacto para a Conciliação, cujos objetivos se fixaram na promoção de um maior equilíbrio entre a vida profissional, familiar e pessoal, enquanto condição para uma efetiva igualdade entre homens e mulheres e para uma cidadania plena, permitindo a realização de escolhas livres em todas as esferas da nossa vida.

Há trabalho valoroso iniciado, que a covid não poderá abrandar, mas há ainda um longo caminho a percorrer. A crise pandémica trouxe-nos novos desafios mas também agudizou velhas e complexas assimetrias, e o combate à desigualdade deve ser uma luta que a todos nos convoca.

Presidente do Conselho de Administração da Gebalis//Escreve à quinta-feira