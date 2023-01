Acabou-se 2022 e, como qualquer ano que finda, vem acompanhado de profecias. Como é evidente, li-as todas. O mês passado foi mesmo à Zandinga. Consultei de tudo - cartomantes, astrólogos, quiromantes, especialistas em saúde e até PhDs em economia. Sinto-me, portanto, qualificado para também eu mandar as minhas postas de pescada. Então, o que dizem as estelas para este 2023?

A posição de Andrómeda e a rota que, neste momento, o cometa Halley está a atravessar, dizem-nos que a inflação veio para ficar. Claro está que as taxas de juro têm aumentado. Mas, apesar de estas terem um efeito suavizador, teriam de ser demasiado elevadas para resolver o problema - causando, porém, outro, chamado recessão. Assim, teremos ambos......obrigado, bancos centrais, o que seria de nós sem vocês!

Entretanto, ontem mesmo, olhando para as mãos da minha mulher é que me dei conta. Aquelas linhas andam todas baralhadas. Cá para mim, isto significa que as dívidas soberanas, e até as corporativas, estão muito acima do razoável. Ou seja, por mais contraditório que pareça, não só viveremos tempos simultaneamente inflacionários e com taxas de juro difíceis de comportar, como a este cenário poderá juntar-se a falta de liquidez. Contudo, não se preocupem, que neste campeonato Portugal está na linha da frente. Na Europa, só a Itália e a Grécia nos superam. Com a diferença que nós apostamos muito melhor no turismo pé-de-chinelo.

Já observando a ursa maior e a ursa menor, logo vemos que ambas continuarão à bordoada. Mesmo que se alcance uma falsa paz (o que duvido), a ursa maior precisa demasiado da ursa menor para abdicar de regiões inegociáveis. Além disso, não está a perder tanto quanto por aí se julga. Quem poderá intermediar este conflito? Que personalidades ainda restam? O Papa? Talvez. Mas, a ver pelo fetiche que o ocidente tem por celebridades, quiçá fosse melhor enviar a Madonna, caso as plásticas não lhe tenham arruinado também a elasticidade diplomática.

Por fim, à política nacional, saiu a carta da morte. A sério? O nosso Obama e aquele jota licenciado em economia amam-se tão perdidamente que não percebo tanto pessimismo. Aliás, o PS é como Fénix, quanto mais morre mais renasce das cinzas. Por isso, don"t worry, be happy. Vai ficar tudo bem.



João AB da Silva, economista e investidor