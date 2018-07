Governo. Interligações prometem energia mais barata em Portugal

No dia em que fonte oficial do Governo português confirmou à Lusa que o Presidente da República de França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker estarão em Lisboa, no próximo dia 27 de julho, a convite do primeiro-ministro português, António Costa, para participarem numa cimeira sobre interligações energéticas, o secretário de Estado da Energia sublinhou a importância deste tema para Portugal.

“As interligações vão permitir a Portugal ter energia mais barata porque vão criar verdadeiro mercado comum ao nível da energia”, disse Seguro Sanches. Em cima da mesa está a interligação elétrica com Marrocos, com mais novidades sobre o projeto esperadas para o final do ano, e também uma nova interligação elétrica entre Portugal e Espanha, que deveria ter entrado em funcionamento em 2017, depois de já ter sido anteriormente adiada em 2015 por questões de impacto ambiental no seu traçado, e que estará finalmente concluída apenas em 2021.

“Este foi um ano que correu especialmente bem ao nível do objetivo das interligações. Mas é preciso continuara a desenvolver estes projetos com mais investimento nas redes. Recentemente o governo aprovou o plano de investimento para a rede de baixa tensão em cerca de 800 milhões de euros. Fizemos investimentos na rede de transporte superiores a 150 milhões de euros e vemos com atenção os planos de investimento [da REN] que veem pela frente para desenvolver a capacidade de produzir mais energia renovável e colocá-la à disposição de todos os consumidores, sejam eles portugueses, da Península ibérica ou europeus”, disse Jorge Seguro Sanches em declarações os jornalistas à margem da apresentação do relatório BP Statistical Review of World Energy.

“O próximo passo é a cimeira das interligações entre Portugal, Espanha, França e a Comissão Europeia, que em breve se vai realizar em Portugal. O objetivo é criar mercados sustentáveis entre estes países e largá-los a outros países da UE”, disse o governante, sublinhando: “Quando falamos de um mercado único europeu de energia, é algo que não existe. Com as interligações estamos a dar um passo positivo. Os próximos anos vão ser decisivos para a construção destas infraestruturas. Mas ainda falta muito trabalho pela frente e por isso é importante o envolvimento do governo português, espanhol, francês e também da Comissão Europeia”.

Referindo-se à eletricidade mas também ao gás natural, o secretário de Estado garantiu que as interligações vão permitir a Portugal exportar eletricidade, sobretudo com o boom das renováveis, e transferir gás natural da nossa infraestrutura para outras, referindo-se ao papel terminal de GNL do Porto de Sines como ponto de entrada de gás natural para a Europa. “A Península Ibérica tem tido sempre problemas de interligações. A Comissão Europeia reconheceu estas dificuldades e quer desbloquear o facto de a Península Ibérica ter sido até há pouco uma quase ilha energética”, referiu o governante.

Até ao final do ano, prometeu o secretário de Estado, o governo terá uma proposta das duas empresas concessionárias das redes – a portuguesa REN e marroquina ONEE – no sentido de um modelo de construção da interligação entre Portugal e Marrocos. Quanto à nova interligação com Galiza, “estamos a trabalhar nesse sentido, disse Seguro Sanches. “Nas interligações há questões ambientes a ser tidas em conta. No caso da interligação com a Galiza tem a ver com isso e tem estado a ser trabalhadas ao nível dos dois governos, nos ministérios da Energia e do Ambiente”,

Recentemente a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu chegaram a acordo para a fixação de uma meta vinculativa de 15% de capacidade de interligação elétrica entre a Península Ibérica e o resto da Europa, no horizonte 2030. Esta era uma exigência que já vinha sendo feita pelo Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, junto das autoridades europeias, que chegaram também a um acordo na área da eficiência energética, estabelecendo uma meta indicativa de 32,5% em poupanças de energia.