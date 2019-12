Reportagem do DN Insider vence prémio de inovação

“Um dia o smartphone vai salvar-lhe a vida“. Este é o título da reportagem do jornalista Rui da Rocha Ferreira para o projeto de tecnologia DN Insider, feito pela equipa do Dinheiro Vivo, que foi premiada na categoria de “Nacional Escrito” esta segunda-feira. A 2ª edição do Prémio Nacional de Jornalismo de Inovação distinguiu ainda outros trabalhos de jornalismo de inovação de base científica e tecnologia em Portugal.

Pode rever a reportagem aqui: Um dia o smartphone vai salvar-lhe a vida

Joana Ascensão, em conjunto com o repórter de imagem e editor César Sousa, foi a vencedora da categoria “Nacional Audiovisual”, do projeto da Global Media V Digital com reportagem “Os incêndios matam abelhas. Isso afeta-nos mais do que pensa”.

Na categoria “Nacional Multimédia”, Inês Rocha venceu com o trabalho “Como os algoritmos podem ajudar a salvar o mundo” publicado no website da Renascença.

Houve ainda menções honrosas com as categorias “Academia” e “Blog/Podcast”. Na primeira coube ao trabalho jornalístico produzido por um estudante da Universidade do Porto – Filipe Rodrigues Ferreira, a concurso com o trabalho “Antiga aluna da FEUP lança campanha de crowdfunding de cosmética vegan e biológica”, publicado no JornalismoPortoNet. Na segunda categoria foi distinguido a reportagem de Adriano Cerqueira, “Substituir plástico por fibra conteira ou como encontrar alternativas para uma espécie invasora” do programa 90 segundos de Ciência, transmitido na Antena 1.

O Prémio Nacional de Jornalismo de Inovação é promovido no âmbito do SIAC – Iniciativa de Transferência de Conhecimento, cofinanciada pelo COMPETE 2020, através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.