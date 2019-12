O Dinheiro Vivo, no âmbito do 8º aniversário, desafiou gestores, empresários e académicos a apresentar uma ideia para Portugal na próxima década. Veja as propostas de Marco Freire, COO da Whitestar.

Uma proposta para Portugal na próxima década

Portugal é um pequeno país e como tal o seu crescimento económico depende, em boa parte, do investimento estrangeiro, atualmente limitado pela fiscalidade. A possibilidade de redução da taxa de IRC para metade permitiria aumentar o emprego, o consumo e o investimento, gerando maior receita fiscal em sede de IVA, IRS, Segurança Social e impostos patrimoniais.

Uma ideia para a sua empresa na próxima década

Nos próximos dez anos a Whitestar fortalecerá a sua posição de líder de mercado em Portugal e a sua grande aposta continuará a ser o desenvolvimento tecnológico.

A digitalização e automatização de processos libertarão as nossas pessoas para tarefas de maior valor acrescentado enquanto que os portais, AI e outras ferramentas tecnológicas melhorarão a experiência dos nossos clientes.