O Dinheiro Vivo, no âmbito do 8º aniversário, desafiou gestores, empresários e académicos a apresentar uma ideia para Portugal na próxima década. Veja as propostas de Thierry Ligonnière, CEO da ANA Aeroportos de Portugal.

Uma proposta para Portugal na próxima década

Parceiro privado de utilidade pública, a ANA propõe prosseguir o caminho do desenvolvimento de uma mobilidade aérea sustentável e inclusiva: abrir Portugal ao mundo e criar valor para a economia portuguesa, partilhar o sucesso com a sociedade e incentivar a evolução de todos os parceiros do sector para a redução dos seus impactos ambientais.

Uma ideia para a sua empresa na próxima década

A ANA aposta na tecnologia e na inovação para criar capacidade, eficiência e qualidade para os processos aeroportuários. A biometria, entre outras soluções, permitirá transformar a experiência dos passageiros, recriando o prazer das viagens.