Marcelo convoca Conselho de Estado. Avalia declaração do estado de emergência

O Presidente da República vai reunir o Conselho de Estado na próxima quarta-feira, dia 18 de março, para analisar a atual situação causada pelo novo coronavírus e analisar a eventual declaração do estado de emergência.

Numa declaração gravada em vídeo e publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que vai convocar o Conselho de Estado “para quarta-feira, para que se debruce também sobre a eventual decisão de decretar o estado de emergência”.

“Tenho acompanhado minuto a minuto a situação e é ao analisar essa situação e para analisá-la que decidi convocar o Conselho de Estado”, começou por assinalar o Chefe de Estado.

O Conselho de Estado é o órgão de consulta do Presidente da República e “compete pronunciar-se sobre um conjunto de atos da responsabilidade do Presidente da República. Deve também aconselhá-lo, no exercício das suas funções, sempre que ele assim o solicite”, como é o caso.

O Conselho de Estado é constituído por 19 membros, uns por inerência dos cargos que desempenham, como é o caso do Presidente da Assembleia da República, do Primeiro-ministro, do Presidente do Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça e Presidentes dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira, outros por terem ocupado o cargo de Presidente da República e ainda a escolhas do Chefe de Estado e da Assembleia da República.

Na comunicação “pessoal”, Marcelo agradeceu aos profissionais de saúde, de segurança e socorro e aos trabalhadores que asseguram o fornecimento de bens à população.

Notícia atualizada às 20h32 com mais informação.