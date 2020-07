Portuguesa Tabaqueira é case study ambiental na Philip Morris Internacional

As boas práticas na área da sustentabilidade elevarem a empresa portuguesa a “caso de sucesso” dentro do universo do grupo internacional Philip Morris.

Na primeira edição do Relatório Integrado, relativo a 2019, que é publicado pela Philip Morris Internacional (PMI) e de que a Tabaqueira é subsidiária, é escolhida como modelo. No documento destaca-se a visão de sustentabilidade do grupo e aponta a portuguesa Tabaqueira como um case study nas mais diversas práticas de desempenho ambiental, social e de governança.

O documento enaltece ainda “o sucesso que a empresa teve na implementação de novos produtos de tabaco aquecido sem combustão no mercado português”, nomeadamente o IQOS. São já cerca de 200 mil os portugueses que trocaram os cigarros tradicionais por outras alternativas inovadoras que permitem consumir nicotina de forma menos nociva.

O relatório reforça o objectivo global da PMI de alcançar “um futuro sem fumo”. A companhia avança um objectivo ambicioso: até 2025 quer transferir mais de 40 milhões de fumadores adultos para produtos alternativos sem combustão (metade destes provenientes de países que não fazem parte da OCDE).

Miguel Matos, diretor-geral da Tabaqueira, acredita que “uma empresa de tabaco pode mesmo ser sustentável. E reduzir os efeitos nocivos dos produtos de tabaco é o principal contributo que podemos dar para um futuro mais sustentável. Na Tabaqueira, procuramos ter uma visão integrada das práticas de sustentabilidade ao longo de toda a nossa cadeia de valor, uma vez que só assim acreditamos ser possível avançar em direção a um futuro sem fumo”.

Acerca do relatório, o gestor afirma que “o facto de a Tabaqueira ser apontada como um case study dentro do universo PMI demonstra o nosso empenho e prova que estamos no caminho certo. Por isso, a prioridade que temos dado a ações de sensibilização ambiental, a programas de segurança do trabalho na nossa fábrica e à gestão eficiente de recursos, como a água”.