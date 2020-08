Contração da economia em julho “menos intensa”, revela INE

A quebra da atividade económica foi menos acentuada em julho, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE). “A informação disponível revela uma contração menos intensa da atividade económica em julho, quando comparada com o mês anterior”, lê-se na Síntese Económica de Conjuntura divulgada esta quarta-feira.

No segundo trimestre a economia contraiu 16,3% em termos homólogos e 13,9% face ao trimestre anterior.

“O indicador de clima económico aumentou entre maio e julho, após ter atingido em abril o valor mínimo da série. Os indicadores de confiança aumentaram em todos os setores de atividade, de forma mais expressiva na indústria transformadora. O indicador de confiança dos consumidores diminuiu em julho, após ter recuperado nos dois meses anteriores”, revela ainda o INE.

O indicador de confiança dos consumidores também caiu na zona euro no mês passado, enquanto o indicador de sentimento económico recuperou. O PIB dos países da moeda única caiu 15% no segundo trimestre em comparação com os mesmos meses de 2019. No primeiro trimestre tinha caído 3,1%.