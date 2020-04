60% dos trabalhadores são obrigados a estar na empresa

A maioria dos portugueses (60%) são obrigados a trabalhar fisicamente nas empresas que os empregam, enquanto metade possuiu horários fixos. As conclusões são de um estudo realizado em 2019 pela Polar Insight, em parceria com a Universidade Católica sobre a flexibilidade do trabalho no país.

Num momento em que uma parte significativa da população foi obrigada a ficar em teletrabalho, devido à declaração do Estado de Emergência, aquele estudo revela que ainda existem discrepâncias significativas entre a forma como os portugueses trabalham e os benefícios que gostariam de usufruir.

De forma a desmistificar conceitos como Freelancing, Trabalho Remoto e Nomadismo Digital, vai realizar-se entre 13 e 18 de abril a Nómada Digital Summit, a primeira conferência 100% online e gratuita em língua portuguesa dedicada a este tema.

O aumento da confiança na economia portuguesa, no passado recente, as novas tecnologias e novas práticas laborais, sobretudo promovidas pelas gerações mais novas, fazem com que a flexibilidade laboral seja um processo inevitável. Mas 34% dos portugueses refere ter dificuldades em alterar ligeiramente o horário de trabalho, sendo que mais de metade é obrigada a trabalhar nas instalações da sua entidade empregadora, segundo o mesmo estudo. Entre as principais vantagens que a flexibilidade traz às empresas, contam-se uma maior capacidade de atração e retenção de talento e o aumento da produtividade e qualidade do trabalho.

Contando com o apoio da Revolut, Iati Seguros e EDIT, a conferência tem como principal objetivo ensinar estratégias e metodologias para aperfeiçoar ou aderir ao trabalho remoto. Em discussão estão temas como ganhar dinheiro em viagem, como aprender a programar em pouco tempo, dicas para ser um freelancer de sucesso, como as empresas podem fazer a transição para trabalho remoto, até contabilidade, dropshipping e marketing digital.