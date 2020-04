67 detidos numa semana, 11 a furar a cerca de Ovar

Nos sete dias desde a renovação do estado de emergência, somam-se já 67 detenções por crime de desobediência e 223 encerramentos de estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Em período de Páscoa, reforçadas as medidas de contenção – que incluem agora a proibição de sair do concelho de residência exceto por motivos de força maior previstos na lei – e a fiscalização pelas autoridades, o Ministério da Administração Interna especifica que das detenções levadas a cabo nestes dias, “18 foram por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 29 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, oito por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 1 por resistência e 11 por violação da cerca sanitária de Ovar”.

No total, foram registados até às 17.00 hoje mais 17 casos de pessoas em incumprimento das regras do novo estado de emergência e 16 lojas foram fechadas.

A violação das regras e consequente possibilidade de contágio da Covid-19 são punidas de acordo com o enquadramento legal aprovado para esta situação de pandemia, estando em causa os crimes de desobediência e propagação de doença que podem originar penas de até oito anos de prisão e multas. (Leia aqui o que pode acontecer se violar as regras do estado de emergência)

Os números de hoje juntam-se aos verificados no primeiro período de estado de emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 2 de abril, onde se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1708 estabelecimentos comerciais, perfazendo um total de 175 pessoas detidas e 1931 encerramentos.

“O Ministério da Administração Interna, perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da Covid-19, insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência.”