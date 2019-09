Abasteceu na greve dos motoristas? Saiba se pagou o combustível mais caro

A resposta é não. De acordo com as ações de fiscalização realizadas pela ENSE – Entidade Nacional para o Setor Energético durante a recente greve dos motoristas de matérias perigosas, que decorreu entre os dias 12 e 18 de agosto, as gasolineiras cumpriram a lei e “não foram registadas situações em que os operadores tenham decidido aumentar de forma injustificada ou desproporcionada os preços praticados nos combustíveis rodoviários”.

Ou seja, apesar da greve em curso, e de uma menor oferta de combustíveis nos postos de abastecimento face a um aumento da procura por se tratar de um período de férias e viagens, as gasolineiras não aproveitaram a situação de crise energética para fazer subir os preços.

“A ENSE efetuou um acompanhamento permanente sobre a evolução das condições do mercado, nomeadamente sobre a evolução dos preços de venda ao público registados, tendo por comparação os preços de referência que são calculados e publicados diariamente”, informou a ENSE em comunicado. .

No caso do gasóleo simples, entre os dias 12 e 19 de agosto de 2019, enquanto os preços de referência ENSE registaram uma subida de um cêntimo por litro (de 1,153 €/ para 1,163 €/l), o preço médio de venda ao público calculado através dos preços registados junto do Balcão Único da Energia teve uma descida de 2,6 cêntimos por litro(de 1,388 €/l para 1,362 €/l).

“Importa ainda destacar, que não foram registados preços praticados que tivessem tido incrementos muito acima da evolução média do mercado, o que demonstra não ter existido estratégias de aproveitamento de uma situação em que a oferta esteve um pouco mais condicionada”, garante a ENSE.

O mesmo se passou na gasolina simples que, nesse mesmo período, registou uma subida no seu preço de referência de 1,321 €/l para os 1,330 €/l (+0,9 cêntimos por litro), ao mesmo tempo que o preço médio de venda ao público passava de 1,557 €/l para 1,527 €/l (-3 cêntimos por litro). “Para além disso, não foram também registados quaisquer preços que tenham sido objeto de uma alteração fora do normal face à variação média verificada”.