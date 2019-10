Açores ganham primeiros pontos de carregamento rápido para veículos elétricos

A Galp inaugurou esta terça-feira os dois primeiros pontos de carregamento rápido para veículos elétricos disponíveis na Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores. A cerimónia oficial de inauguração do primeiro ponto de carregamento rápido, localizado na estação de serviço da Galp da Quinta da Maia, contou com a presença de Marta Guerreiro, Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores.

A entrada em funcionamento destes dois pontos de carregamento na Ilha Terceira assinala o arranque da operacionalização de uma rede de pontos de carregamento rápido para veículos elétricos que a Galp vai instalar no arquipélago, ao abrigo do concurso aberto pelo Governo Regional dos Açores para a concessão e exploração de uma rede de pontos de carregamento rápido para veículos elétricos em todo o arquipélago dos Açores.

Além dos dois pontos inaugurados hoje na Ilha Terceira, a Galp instalará ao longo dos próximos meses pontos de carregamento rápido também nas ilhas de São Miguel, Pico, Faial, São Jorge e Flores.