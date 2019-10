Adria Airways é a terceira companhia europeia a falir num mês

Em maio, a AirHelp incluía-a na lista das dez piores companhias aéreas do mundo, num ranking em que se pesava fatores como o desempenho ao nível da pontualidade, qualidade do serviço e processamento de reclamações — e que incluía também a Thomas Cook Airlines. Quatro meses depois, é anunciada a sua falência. A eslovena Adria Airways é a terceira companhia aérea a declarar falência no espaço de um mês, depois de as francesas Aigle Azur e XL Airways terem colapsado, depois de não conseguirem ultrapassar problemas financeiros decorrentes do excesso de empresas em concorrência no setor e do aumento do preço dos combustíveis.

Os recordes mundiais do turismo — a Organização Mundial do Turismo confirmou neste verão os valores mais altos de sempre atingidos em 2018, com 1,4 mil milhões de viajantes internacionais (+6% do que em 2017) — não têm conseguido evitar a queda dos mais pequenos. E mesmo de alguns grandes, como a Thomas Cook, operador turístico que declarou falência há uma semana. Nos últimos dois anos, aliás, os melhores de sempre para o setor turístico, registaram-se já 36 falências de companhias aéreas, deixando para trás centenas de milhares de passageiros em terra e sem indemnização.

Quanto à Adria Airways, depois de mais de 400 voos cancelados na última semana, afetando 15 mil clientes, “os procedimentos de falência foram iniciados” ontem, conforme anunciou a companhia, cuja dívida, segundo os jornais locais, ascende a 90 milhões de euros.

De acordo com o ministro da Economia, Zdravko Pocivalsek, o governo esloveno está a considerar criar uma nova companhia para “melhorar as ligações internacionais do país”, de forma a segurar a economia e a indústria do turismo do país.