Amazon inaugura na Índia o seu maior campus a nível mundial

Tem uma área de escritórios de 1,800 mil metros quadrados, o equivalente a mais de 250 campos de futebol, e uma capacidade para acolher 15 mil trabalhadores. A Amazon acaba de abrir as portas do seu mais recente campus em Hyderabad, na Índia. É o maior da empresa a nível global e o segundo edifício, para além da sede, do qual é mesmo proprietária.

O novo campus demorou três anos a ser construído e, apesar de ser o maior do mundo da tecnológica, ainda tem espaço para crescer. “Vamos instalar aqui vários serviços a funcionar de forma internacional”, indicou Amit Agarwal, country manager da Amazon na Índia, citado pela Bloomberg. O responsável citou exemplos como o AWS, o Kindle, a Alexa, a Amazon.in e a Amazon Home Services.

Esta inauguração reflete a aposta da empresa naquele país, onde as projeções anunciam um rápido crescimento no setor do retalho, em especial online, para já, sem grande expressão no mercado indiano. A Amazon está a concorrer diretamente com a Walmart, que também se está a posicionar no país, tendo recentemente adquirido por 16 mil milhões de dólares a Flipkart, a maior startup indiana, a atuar no setor do comércio eletrónico.

Quanto à Amazon, está presente na Índia desde 2013 e até, ao momento, já fez várias apostas para crescer naquele mercado, como a produção de filmes em Bollywood. Para além da inauguração do gigantesco campus, tem ainda previstos outros investimentos. A imprensa local fala de aquisições de participações em empresas (como a Future Retail) e da diversificação para o mercado alimentar.