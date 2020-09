App de rastreio já chega a 800 mil pessoas. 17 infetados enviaram alertas

A app portuguesa de rastreio, Stayaway Covid, disponível há quase duas semanas nas lojas Android e iOS (iPhone) – estará para breve uma solução para os mais recentes dispositivos da Huawei – mantém um crescimento diário a rondar os 4 a 5% e chegou já aos 773.877 downloads. Além disso, o número de utilizadores infetados a colocar o código na plataforma é agora de 17. Daí decorreram 32 chamadas para o SNS24, de pessoas que receberam uma notificação que terão estado em contacto com alguém infetado com covid-19 – dados fornecidos ao Dinheiro Vivo pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

O que não é possível saber é o número de alertas lançados nos dispositivos que estiveram perto da pessoa infetada nos 14 dias anteriores, muito graças aos poucos dados que são recolhidos através da app criada pelo INESC TEC e gerida a nível de informação pelos SPMS – para que ela funcione é preciso ter o Bluetooth ligado. A única forma de ver a eficácia da própria app são os contactos para a linha SNS24 – neste caso foram 32 até agora – algo ainda assim pouco exato, já que várias pessoas notificadas podem não ligar para a linha.

App reduz o contágio?

Ao contrário do que se pensava em abril, a app de rastreio pode ter bons resultados com valores de implementação bem mais baixos do que se pensava, de acordo com estudos recentes. Em Espanha, uma análise após alguns testes com a sua app Radar Covid, demonstrava em agosto que se 20% da população aderir e participar, as infeções podem ser reduzidas até 30% face ao que aconteceria sem a app.

A semana passada, um estudo da Universidade de Oxford e da Google, no Reino Unido, indica que se 15% da população aderir à app (e ela funcionar bem), as infeções podem ser reduzidas em 15% (com uma redução prevista de 11% das mortes por covid-19).

Com 7,7% da população portuguesa já com a app (pelo menos é isso o que indicam o número de downloads) em apenas duas semanas, Portugal parece no bom caminho para se aproximar de alguns países com melhores taxas de utilização como a Irlanda (25%) ou a Alemanha (20%) – bem acima da França, com cerca de 3% e onde a app foi um flop até por usar uma tecnologia diferente do resto da Europa.

Na sexta-feira passada existiam 535 mil downloads da app portuguesa – uma semana depois do lançamento. Ou seja, nesta última semana houve 239 mil novos utilizadores. Se o ritmo se mantiver, o que é pouco provável, Portugal poderia ter 1,7 milhões (cerca de 17% da sua população) nas próximas quatro semanas – 956 mil por mês. Noutra métrica possível: de ontem para hoje registaram-se mais 38 mil downloads, se o ritmo se mantivesse nos próximos 30 dias, teríamos 1,9 milhões (19%) durante o mês de outubro, que se espera que possa ser um mês crítico para os efeitos da pandemia no país – e para uma possível segunda vaga.

iPhone vs Android

Nesta altura o INESC TEC já não divulga dados em separado dos downloads entre iOS (iPhone) e Android – foi-nos indicado que medições diferentes das lojas de apps poderiam criar confusão. No entanto, na sexta-feira da semana passada os 535 mil downloads dividiam-se em 375 mil em Android e 160 mil em iOS (existem bem menos iPhone no país do que Android). Na altura os utilizadores de iPhone pareciam estar a aderir mais rapidamente, com 30% dos downloads a serem feitos no sistema iOS e 70% em Android – sendo que só 15,6% (1,3 milhões) dos smartphones em Portugal são iPhone e 84% (7 milhões) são Android, de acordo com dados da IDC.

Tudo isto apesar da app só estar disponível para quem tem a versão lançada já este ano iOS 13.5 (ou superior) que pode servir até aos iPhone 6S de 2015 (embora nem todos os instalem), enquanto em Android é a versão 6.0 Marshmallow (ou superior), lançada em 2015.

(vídeo explicativo que publicámos antes da disponibilização da app, com um dos programadores do INESC TEC a explicar o seu funcionamento)

Instalar ou não instalar?

A Stayaway Covid, com nome inglês “para poder ser para portugueses, turistas e integrar-se melhor em possível colaboração europeia”, pretende integrar-se num esforço europeu contra a covid. Apesar de não funcionar em telefones mais antigos, requerer o Bluetooth ligado e que os infetados coloquem o código na app, os apelos não têm faltado. Já em agosto Rui Oliveira, do INESC TEC, responsável do projeto da app portuguesa (numa parceria com várias instituições europeias chamada D3PT), dizia-nos que se trata de “uma ferramenta simples, anónima, para o bem de todos que deve ser usada”. O objetivo “é o de ser mais uma ferramenta na luta contra a pandemia para agora, mas acima de tudo para o futuro próximo”.

Já ontem ontem pelo primeiro-ministro, António Costa, destacou isso mesmo no anúncio de novas medidas restritivas já a pensar no regresso às aulas na próxima semana. “Recordo que a app é anónima, ninguém sabe quem foi a pessoa infetada e com quem esteve em proximidade”. A DGS já tinha feito o apelo e Costa reafirmou que esta pode ser uma ferramenta importante no regresso às aulas, devendo ser usada nas escolas e nas empresas.

“Só serão alertadas as pessoas que nos últimos 14 dias tenham estado a menos de dois metros de distância e mais de 15 minutos na proximidade dessa pessoa. E o alerta não significa que estejamos contaminados, significa que devemos ligar para a linha Saúde 24”, explicou o primeiro-ministro.

O que se passa noutros países

A Austrália um dos países com maior taxa de adopção no mundo, perto do 30% – Singapura, China ou Coreia do Sul usam mais dados pessoais e georeferenciação e não têm divulgados os números oficiais. A app australiana pede, ainda assim, mais dados do que as europeias (telefone, idade, código postal) e já chegou no final de agosto a 25 milhões de utilizadores, 28% da população.

A Nova Zelândia tem 2,1 milhões de utilizadores, ou seja, 42% da sua população de 5 milhões, enquanto Espanha tinha 7,2% da população (3,4 milhões) no início do mês (a app foi lançada a meio de agosto).

A nível europeu é a Irlanda que comanda, com cerca de 37% de taxa de adopção, com a Alemanha a estar nos 20% e a Islândia a conseguir 40%. Na Turquia ou no Qatar, por exemplo, a app é obrigatória.

O ponto de partida das apps de rastreio

Já esta segunda-feira, no regresso das reuniões do Infarmed, desta feita no Porto, José Manuel Mendonça, líder do INESC TEC admitiu que será importante criar em breve uma interoperabilidade nas apps europeias, para que “quando um alemão venha a Portugal de férias, a informação da app alemã também faça a diferença em Portugal”. Como exemplo, a app espanhola Radar Covid está disponível para download na loja portuguesa da Apple. Portugal foi o sexto país europeu a lançar a sua app dentro dos moldes do tal projeto D3PT (em breve serão mais seis a entrar) – França ficou de fora “e a app deles foi um flop enorme”.

O responsável do INESC TEC admite ainda que uma espécie de app mundial para o covid-19 “vai ser inevitável”, com a Google e Apple a já estarem na dianteira para desenvolver nos seus sistemas operativos essa hipótese (a Apple já lançou essa função a semana passada), tal como a própria Huawei. “No futuro é provável que exista uma app global não só para a covid-19 mas para outras doenças”, admite, acrescentando que haverá novos sensores e tecnologias mais indicadas para rastreios “do que a Bluetooth de baixa energia que se usa agora na Europa”.