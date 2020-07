Aprovada proposta do PSD para alargar lay-off a sócios-gerentes

A proposta do PSD para alargar os apoios ao sócios-gerentes que tiveram redução de atividade devido à pandemia de covid-19 foi aprovada esta quarta-feira. O Partido Socialista absteve-se permitindo a viabilização do texto que foi alterado ainda durante a fase de discussão e votação na especialidade.

O PSD retirou os apoios aos trabalhadores independentes, regressando, depois do veto do Presidente da República, à sua proposta inicial sobre o tema, que foi chumbada.

Anteriormente, na proposta de alteração ao artigo 1.º da proposta de alteração ao Orçamento Suplementar, podia ler-se que o PSD alargava, no âmbito das medidas excecionais e temporárias associadas à pandemia de covid-19, “o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente aos microempresários e empresários em nome individual”.

Na proposta atualizada, a menção ao “trabalhador independente” desaparece, bem como a menção ao apoio de que beneficiaria, “com duração de um mês, prorrogável mensalmente, até um máximo de seis meses, correspondente ao valor da remuneração registada como base de incidência contributiva, com o limite mínimo do valor do IAS [Indexante de Apoios sociais, 438,81 euros]”. Ou seja, o limite máximo passa para os 1905 euros, tal como para os casos dos restantes trabalhadores em lay-off.

Já relativamente aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas, a proposta atualizada dos sociais-democratas implica que “tenham ou não participação no capital da empresa, aos empresários em nome individual, bem como aos membros do órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas com funções equivalentes às daqueles, que estejam, nessa qualidade, exclusivamente abrangidos pelos regimes de segurança social”, seja atribuído “um apoio financeiro com duração de um mês, prorrogável mensalmente, até um máximo de seis meses”.

Os vários pontos da proposta do PSD foram aprovados com a abstenção do PS em todos os pontos, a que se juntaram PCP e CDS-PP em alguns dos pontos, e votos favoráveis das restantes bancadas, na votação na especialidade do Orçamento Suplementar, que decorre hoje na sala do Senado, na Assembleia da República.

As propostas dos restantes partidos (CDS-PP, BE, IL, PAN, PEV e PCP) foram todas rejeitadas, com votos contra do PS, abstenção do PSD e votos favoráveis das restantes bancadas.