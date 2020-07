Aprovados 14 milhões de euros de apoios públicos ao turismo no Interior

A Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, do Programa Valorizar, vai apoiar 85 projetos, envolvendo um investimento global de mais 22 milhões de euros e um incentivo de quase 14 milhões de euros, revela em comunicado o Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, que indica que os números foram anunciados esta quinta-feira pela Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, numa deslocação ao Alentejo, promovida pela Entidade Regional do Alentejo e Ribatejo.

Os investimentos em causa são muito variados, “contribuindo para a oferta turística nacional”, explica o ministério, que fala em “projetos associados ao enoturismo, turismo termal, cycling and calking, autocaravanismo, turismo industrial, turismo cultural e literário, turismo equestre, rotas e praias fluviais. Destaca-se também a significativa atenção à acessibilidade e ao turismo inclusivo”.

Os promotores são “entidades públicas e privadas, destacando-se no primeiro grupo as autarquias, sempre em estreita articulação com as Entidades Regionais de Turismo”.

O Alentejo, que recebeu a visita da governante, representa cerca de 37% dos projetos aprovados, num investimento global de oito milhões de euros e um incentivo superior a 5 milhões de euros.

O Programa Valorizar foi criado em 2016 e já financiou 700 projetos com investimento de 155 milhões de euros e incentivos acima de 100 milhões de euros.