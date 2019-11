Aquila Capital expande presença europeia com a abertura de escritório em Lisboa

O grupo de investimento Aquila Capital anunciou esta quarta-feira que abriu um escritório em Lisboa, “o que demonstra o crescimento da empresa e o compromisso crescente de investimento em Portugal. Esta abertura amplia a rede de escritórios de investimento da Aquila Capital para 14 escritórios em 12 países. Este modelo de ter equipas locais de gestão no local é central para a expansão de gestores de investimento”, referiu a empresa em comunicado às redações.

Nos últimos anos, a Aquila Capital realizou uma série de aquisições em Portugal. O seu primeiro investimento na infraestrutura renovável do país foi uma aquisição inicial de um portfólio fotovoltaico com uma capacidade de cerca de 200 megawatt-pico (MWp) em 2017.

Entretanto, a carteira de projetos de desenvolvimento em Portugal, cujo estado varia da fase em construção até à última fase de desenvolvimento, foi expandida para cerca de 500 MWp. Em 2018, a equipa hídrica da Aquila Capital adquiriu uma carteira de 21 centrais de energia hídrica de pequena escala operacionais, localizadas no norte e no centro de Portugal, com uma capacidade total acima de 100 MW.

O braço do imobiliário do Aquila Group anunciou recentemente o desenvolvimento de 115.000 metros quadrados de propriedades logísticas verdes na Azambuja, 35 quilómetros a norte de Lisboa.

Roman Rosslenbroich, cofundador e CEO da Aquila Capital, comentou: “O mercado português de ativos reais, sobretudo de energias renováveis, continua a ser altamente atrativo para os nossos investidores. Ter uma presença local significa que a Aquila Capital está bem posicionada para os ajudar a capitalizarem-se.”

O Aquila Group é um investidor experiente de longa duração em investimentos essenciais em ativos reais. Fundado em 2001 pelo Dr. Dieter Rentsch e por Roman Rosslenbroich, o Grupo gere atualmente 8,2 mil milhões de euros para os seus clientes em todo o mundo.