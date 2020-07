Associação dos lojistas cria conselho estratégico. Rui Miguel Nabeiro preside

Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro-Delta Cafés, é o presidente do recém-criado conselho estratégico da Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR). A Delta Cafés é o mais recente associado da AMRR, que representa mais de 130 marcas.

“Aceitei o convite que me foi endereçado pela AMRR, porque revejo na associação um trabalho exemplar na defesa dos interesses das empresas dos setores do retalho e restauração. Em tão pouco tempo já obteve importantes ganhos para as empresas que representa e é agora com entusiasmo que colocamos a nossa experiência de operação no mercado português e internacional para trabalharmos numa visão estratégica de longo prazo para manter e elevar os níveis de qualidade no trabalho que a AMRR irá desenvolver no futuro”, explica Rui Miguel Nabeiro, presidente do Conselho Estratégico da AMRR, citado em nota de imprensa.

A Delta Cafés é o mais recente associado da AMRR, associação fundada este ano e que representa mais de 130 marcas que detêm mais de 2.200 lojas em cerca de 120 conjuntos comerciais. A associação, recorde-se, tem vindo a defender a posição dos lojistas no tema das rendas comerciais.

“A constante entrada de novos associados é um sinal claro de que a missão da AMRR faz sentido para as empresas, e que temos vindo a desenvolver um trabalho relevante na representação dos interesses das marcas do retalho e restauração.” afirma Miguel Pina Martins, presidente da AMRR, citado em nota de imprensa.

“A formação de um novo Conselho Estratégico liderado pela Delta Cafés demonstra que a AMRR tem uma visão de futuro e que pretende continuar a defender sempre os superiores interesses das empresas dos setores que representa”, refere ainda Miguel Pina Martins.