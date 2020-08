Austrália impõe multas pesadas na segunda vaga de covid-19

Quebrar as regras do recolher obrigatório em Melbourne, segunda maior cidade australiana, pode implicar o pagamento de multas de 3.500 dólares (cerca de 3.000 euros). Com a chegada do Inverno, o país enfrenta uma segunda vaga de covid-19 e o Governo australiano não hesitou em impor regras severas de confinamento para a conseguir conter.

Serão seis semanas de confinamento, pelo menos para já, em que apenas os serviços essenciais podem funcionar – os restantes estabelecimentos fecharam portas à meia-noite desta quarta-feira – as crianças voltaram a ter escola à distância, os restaurantes voltam a fechar e só podem vender para fora e os visitantes que cheguem são obrigados a uma quarentena de 14 dias em hotéis.

De acordo com a imprensa local, o estado de Victoria registou 725 novos casos nas últimas 24 horas e quinze pessoas morreram, o maior número de mortes diárias e total de casos da pandemia, lembrou o Negócios.

A situação na Austrália está a ser seguida com particular atenção em Portugal, e Graça Freitas, a diretora-geral de Saúde tem dito isso mesmo. No hemisfério sul, o país está agora a entrar no Inverno e a observação da forma como evolui por lá a situação é essencial até no que toca às decisões de preparação e prevenção que estão a ser pensadas por cá.