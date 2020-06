Autoeuropa atinge marca dos 3 milhões de carros

A Autoeuropa já produziu mais de 3 milhões de automóveis. Este patamar foi alcançado na quinta-feira pela unidade do grupo Volkswagen em Portugal, segundo uma nota divulgada na rede social LinkedIn.

O patamar dos três milhões de unidades foi conseguido menos de sete anos depois de a fábrica de Palmela ter fabricado dois milhões de automóveis, dia 1 de julho de 2013.

A fábrica portuguesa do grupo Volkswagen nunca tinha produzido um milhão de carros em tão pouco tempo. Para chegar ao primeiro milhão de unidades, foram necessários mais de oito anos – entre maio de 1995 e 16 de junho de 2003. Nesses anos, a Autoeuropa fabricava os monovolumes do grupo Volkswagen (Volkswagen Sharan e Seat Alhambra) e, até 1999, também produzia o monovolume Ford Galaxy, numa parceria com a fabricante norte-americana.

Para alcançar a marca dois milhões de unidades, foi necessária uma década (de junho de 2003 a julho de 2013). Na altura, além dos monovolumes do grupo, foram fabricados o descapotável Volkswagen Eos e o desportivo Volkswagen Scirocco.

Mas o grupo salto de produção deu-se a partir de julho de 2017, com o arranque da montagem do SUV T-Roc, o primeiro veículo de larga escala saído de Palmela. A situação obrigou mesmo a fábrica a implementar um esquema de horários com três turnos nos dias úteis e de dois turnos ao sábado e domingo. 2017 foi também o ano da primeira greve da Autoeuropa, a 30 de agosto, e que paralisou a produção.

A paz social só foi totalmente alcançada no final de 2018, período marcado pela paralisação do porto de Setúbal e que esteve prestes a paralisar a produção de automóveis em Palmela por falta de capacidade de escoar a produção de Setúbal para a Europa. Só em meados de dezembro de 2019 é que a situação ficou resolvida.

Atualmente, a Autoeuropa ainda sofre os efeitos da pandemia: está em lay-off até 17 de julho e só vai retomar o horário completo no final de agosto.