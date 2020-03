AVON faz envio direto de cosméticos pela primeira vez em Portugal

Pela primeira vez em Portugal a AVON está a fazer o envio direto de produtos cosméticos às casas das clientes, favorecendo os meios digitais. A pandemia Covid-19 quebra assim uma tradição de 130 anos no negócio desta multinacional de cosmética, que assenta na proximidade física entre as revendedoras Avon e as suas clientes.

A empresa explica, em comunicado, que a medida é temporária e destina-se a apoiar e proteger as suas revendedoras, que são um elo fundamental na fórmula de sucesso da empresa, perante a atual situação de isolamento da população como forma de proteção da Covid-19.

Com esta ação, que estará disponível até ao fim do decreto de isolamento social imposto pelo governo português, os consumidores podem realizar os seus pedidos de forma habitual, através da sua revendedora ou da internet, recebendo os envios diretamente nas suas casas. Todas as encomendas superiores a 20€ têm entrega gratuita em casa, mas caso a encomenda seja inferior a 20€, terá um custo adicional de entrega de 4€.

As ferramentas digitais que já são colocadas à disposição das revendedoras passarão a ser usadas para que estas partilhem informações e promoções com as suas clientes, nomeadamente através das redes sociais, como é o caso da Loja AVON e a aplicação AVON On, explica a empresa. A AVON opera com uma rede de mais de seis milhões de revendedoras e está presente em cerca de 70 países.