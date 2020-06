Bayern paga 10 mil milhões para resolver ações judiciais contra herbicida

A Bayer, maior fabricante mundial de sementes e pesticidas (e uma das maiores em medicamentos), aceitou pagar 10,9 mil milhões de dólares (9,7 mil milhões de euros) para resolver dezenas de milhares de ações judiciais nos Estados Unidos. Em causa está o seu popular produto que elimina ervas daninhas, Roundup, que foi considerado passível de causar cancro.

O valor inclui 1,25 mil milhões de dólares para lidar com possíveis processos judiciais futuros de pessoas que usaram o Roundup e poderão, nos próximos anos, desenvolver a forma de cancro conhecida como linfoma não-Hodgkin.

Após mais de um ano de negociações, resolvendo litígios que derrubaram o preço das ações da empresa, a Bayer chega assim a acordo com cerca de 75% das 125.000 reivindicações apresentadas, é indicado em comunicado. Muitas das disputas legais foram herdadas aquando da aquisição da Monsanto por 63 mil milhões de dólares em 2018.

Os casos relacionados com o produto Roundup e com outros herbicidas à base de glifosato são responsáveis por cerca de 95% dos casos que estão atualmente em julgamento. “O acordo da Roundup é a decisão certa, no momento certo, para que a Bayer termine um longo período de incerteza”, explica o presidente-executivo da Bayer, Werner Baumann.

A empresa, cuja administração teve em abril o apoio dos acionistas para lidar com este processo judicial, negou as alegações de que o Roundup ou seu ingrediente ativo glifosato causa cancro, referindo-se a “décadas de estudos independentes que mostram que o produto é seguro para uso humano”.

A Monsanto começou a vender o Roundup em 1974 e o produto continua amplamente disponível, indica a Reuters. A Bayer afirmou repetidamente que o Roundup é seguro e importante para os agricultores que usam o herbicida em combinação com as sementes geneticamente modificadas da empresa.