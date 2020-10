BE ataca benefício às PPP rodoviárias mas Costa fala em poupança

A coordenadora do Bloco de Esquerda criticou hoje o Governo por indemnizar as Parcerias Público Privadas (PPP) rodoviárias através do prolongamento dos respetivos contratos, mas o primeiro-ministro contrapôs que a solução “poupa” dinheiro aos contribuintes.

A questão das PPP rodoviárias foi um dos temas em discussão entre Catarina Martins e António Costa no primeiro debate sobre política geral na Assembleia da República.

A coordenadora do Bloco de Esquerda referiu que, apesar de o Governo ter travado eventuais pedidos de indemnizações das PPP rodoviárias no período do estado de emergência, agora “vai prolongar os respetivos contratos para as compensar pelas perdas ao longo do período da pandemia”.

“Isto não faz sentido. O Orçamento para 2020 já prevê mais de 1.100 milhões de euros só para as PPP rodoviárias – uma das áreas mais lucrativas. Se há perdas nas autoestradas por causa da pandemia, o que dirá um dono de um café ou de um restaurante, sujeitos a novas regras, novos horários e, seguramente, a muitas perdas?”, questionou Catarina Martins.

Na resposta, o primeiro-ministro disse que no estado de emergência, havendo uma suspensão das garantias constitucionais, não podiam ser invocáveis quaisquer direitos de indemnizações previstos em contrato por via de PPP.

“Findo o estado de emergência, o Governo não deu um direito à indemnização. Mas, nos contratos em que se registem quebras dramáticas de utilização, por causa de uma pandemia, nesse caso a indemnização não será paga em dinheiro. Será feita através da extensão contratual”, alegou o líder do executivo.

Ou seja, segundo António Costa, “não se criou uma compensação, mas regulou-se uma compensação já existente e que não podia ser posta em causa”.

“Reduziu-se essa compensação de uma forma clara que poupa dinheiro ao contribuinte e paga em tempo em vez de pagar em euros. Creio que essa é a opção certa para, cumprindo o Estado de Direito, proteger os interesses dos contribuintes”, acrescentou.