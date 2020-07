Benfica chegou a acordo com Bruno Lage para rescisão de contrato

O Sport Lisboa e Benfica chegou a acordo com Bruno Lage para a rescisão de contrato. O ex-treinador dos encarnados já não tem qualquer vínculo com o clube da Luz, segundo o comunicado divulgado este sábado pela SAD do Benfica junto da CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Desde terça-feira que as duas partes estavam a negociar a rescisão do contrato, tendo em conta que o treinador natural de Setúbal tinha vínculo com os ‘encarnados’ até 30 de junho de 2023.

Bruno Lage demitiu-se do comando técnico do Benfica na segunda-feira, depois da derrota dos encarnados no terreno do Marítimo, na Madeira, por 2-0. Após este desaire e da vitória do FC Porto sobre o Paços de Ferreira (1-0), os encarnados ficaram a seis pontos dos dragões, quando faltam cinco jogos para terminar a época 2019/2020.

No comando do Benfica, Bruno Lage ganhou um campeonato (época 2018/2019) e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Na época 2019/2020, o Benfica chegou a liderar o campeonato com sete pontos de vantagem, no início de fevereiro. Só que desde que o Benfica perdeu com o FC Porto para o campeonato, no Estádio do Dragão, dia 8 de fevereiro, o Benfica apenas conseguiu duas vitórias para a I Liga; de resto, o Benfica somou seis empates e três derrotas.

Depois da saída de Bruno Lage, o treinador interino do Benfica é Nélson Veríssimo, que era o adjunto do anterior técnico dos encarnados.