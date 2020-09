Benfica confirma Darwin Núñez por 24 milhões. Recorde nacional batido

O avançado internacional uruguaio Darwin Núñez vai jogar nas próximas cinco épocas no Benfica, que pagou 24 milhões de euros ao Almería, anunciou hoje o clube ‘encarnado’ em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Sport Lisboa e Benfica — Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Darwin Gabriel Nuñez Ribeiro pelo montante de 24 milhões de euros ao UD Almería. Mais se informa que o UD Almería terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência”, refere o documento.

Os ‘encarnados’ acrescentam que o avançado assinou por cinco anos, até 30 de junho de 2025, com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.

Darwin Núñez, que já havia anunciado na quarta-feira um compromisso com os ‘encarnados’ por cinco anos, jogou em 2018/19 no Almería, pelo qual marcou 16 golos, em 32 jogos, na segunda divisão espanhola.

O clube espanhol contratou-o em 2019 aos uruguaios do Penãrol, que representou desde 2017.

O avançado nascido em 24 de junho de 1999 conta apenas um jogo pela seleção principal do Uruguai e só precisou de cinco minutos para marcar: em 16 de outubro de 2019, em Lima, face ao Peru (1-1), entrou aos 75 minutos e faturou aos 80.

Núñez passa a ser o mais caro jogador de sempre contratado pelo Benfica, superando os 21,8 milhões de euros que o clube da Luz deu pelo mexicano Raúl Jiménez, que, entretanto, vendeu ao Wolverhampton por um total de 41.

O jovem uruguaio chega à Luz depois de os ‘encarnados’ não terem conseguido contratar o compatriota Edinson Cavani, de 33 anos, que é um jogador livre, depois de ter terminado contrato com o Paris Saint-Germain.

Para a época 2020/21, o Benfica, que será comandado por Jorge Jesus, já tinha contratado o guarda-redes Helton Leite (ex-Boavista), os defesas Gilberto (Fluminense) e Vertonghen (Tottenham), os médios Everton Cebolinha (Grêmio) e Pedrinho (Corinthians) e o avançado Waldschmidt (Friburgo).

A apresentação oficial do jogador uruguaio foi esta tarde no Benfica Campus, no Seixal.

Na lista dos mais caros, praticamente dominada pelo Benfica, aparecerem mais cinco jogadores que chegaram à marca dos 20 milhões de euros, o primeiro o médio congolês Imbula, que teve pouco sucesso em 2015/16 no FC Porto, acabando por ser vendido para o Stoke City a meio da temporada.

No ‘top 10’ aparece só um jogador português, com o campeão europeu Rafa Silva a fechar a lista devido aos 16,4 milhões de euros que o Benfica pagou ao Sporting de Braga, em 2016/17, naquela que é até hoje a transferência mais cara entre dois emblemas nacionais.