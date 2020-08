Benfica confirma contratação de Vertonghen, Everton e Waldschmidt

O defesa belga Jan Vertonghen, o extremo brasileiro Everton Cebolinha e o avançado alemão Gian-Luca Waldschmidt vão jogar no Benfica, anunciou hoje o vice-campeão português de futebol no seu canal televisivo.

O emblema ‘encarnado’ informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) as contratações até 30 de junho de 2025 de Everton Cebolinha, por 20 milhões de euros (ME), e de Waldschmidt, por 15 ME, tendo o brasileiro ficado com uma cláusula de rescisão de 150 ME e o alemão de 88 ME.

Vertonghen, de 33 anos, vai ficar vinculado aos ‘encarnados’ até ao fim da época de 2022/23, após ter terminado contrato com o Tottenham, no qual alinhou oito temporadas, a última das quais sob orientação do português José Mourinho na última época. Contratado ao Ajax em 2012, por 12,5 milhões de euros, o central disputou 315 partidas e marcou 12 golos pelos ‘spurs’.

Em 2018/19, sob o comando do argentino Mauricio Pochettino, participou na brilhante caminhada dos londrinos na Liga dos Campeões, que culminou com uma inédita presença na final, perdida para o Liverpool.

No seu historial, conta com seis troféus conquistados, todos ao serviço do Ajax, que representou entre 2003 e 2012, antes de rumar a Londres.

(Imagens da apresentação oficial no canal de YouTube do Benfica)

Internacional em 118 ocasiões, tendo marcado nove golos, esteve presente nas fases finais do Euro2016 e dos Mundiais de 2014 e 2018, sendo que neste último ajudou a equipa belga a atingir o terceiro lugar da prova.

O extremo internacional brasileiro Everton Soares, também conhecido como Cebolinha, de 24 anos, alinhava desde 2013 no Grêmio de Porto Alegre, clube ao qual chegou com 17 anos, tendo acabado por se tornar num dos principais destaques do plantel principal do ‘tricolor’, contabilizando 274 jogos e 69 golos.

Pelo Grêmio, ‘Cebolinha’ conquistou a Taça Libertadores, em 2017, a Supertaça Sul-Americana, em 2018, e a Taça do Brasil, em 2016.

A ascensão no Grêmio catapultou-o para a seleção principal do Brasil, pela qual soma 14 partidas e três golos, todos apontados na última edição da Copa América (um deles na final), vencida pela ‘canarinha’, e que lhe valeram o estatuto de melhor marcador da prova, a par do peruano Paolo Guerrero.

Waldschmidt, de 24 anos, atua em qualquer das três posições do ataque, passou as duas últimas temporadas no Friburgo, ao serviço do qual disputou 56 jogos e marcou 17 golos, oito dos quais apontados na derradeira edição da Bundesliga.

Waldschmidt fez a formação no Eintracht Frankfurt, tendo chegado ao plantel sénior do clube na temporada 2014/15. Seguir-se-ia uma passagem pelo Hamburgo, entre 2016 e 2018, antes de rumar ao Friburgo, por cerca de cinco milhões de euros.

Com percurso feito nas seleções jovens da Alemanha, desde os sub-16 até aos sub-21, Waldschmidt estreou-se pela equipa principal germânica em outubro do ano passado, diante da Argentina, na primeira de três internacionalizações pela ‘mannschaft’.

Esteve no Europeu de sub-19, em 2015, e ainda no Europeu de sub-21, em 2019, no qual ajudou a Alemanha a atingir a final e se cotou como o melhor marcador da prova, com sete golos em cinco encontros.

Com estas contratações, aumentam para seis os reforços contratados para a equipa comandada por Jorge Jesus, juntando-se ao lateral direito Gilberto, proveniente do Fluminense, ao guarda-redes Helton Leite, ex-Boavista, e Pedrinho, que alinhava no Corinthians.