Bitcoin valoriza 200% desde março para 11.500 dólares

A bitcoin soma e segue em tempos de pandemia com uma valorização de 192,7%, desde os mínimos de 13 de março, para mais de 11.500 dólares por estes dias. No início desta semana chegou mesmo a ultrapassar a barreira dos 12 mil dólares, um máximo desde agosto do ano passado.

Apesar de já ter chegado a desvalorizar 50% em apenas dois dias, em meados de março, no pico da crise, agora a criptomoeda mais famosa do mundo está a negociar bem acima da média móvel de 90 e 200 dias.

Uma subida que poderá dever-se ao sentimento negativo de que o dólar dos Estados Unidos tem sido vítima. De acordo com James Putra, analista da TradeStation Crypto, a criptomoeda tem beneficiado com a fraqueza do dólar. “É um voo para um terreno seguro”, explica à CNN.

Mas esta segurança deverá ser olhada com precaução, adianta o analista, citado pelo Negócios. Isto porque a volatilidade da bitcoin é bastante conhecida. No mesmo ano, o seu valor já variou entre os 3.914,70 dólares atingidos em março deste ano e os 12.078,97 dólares tocados durante o fim-de-semana. A cotação média deste ano está nos 8.743,96 dólares por unidade.

Em outubro do ano passado, Eduardo Silva, diretor da corretora XTB, disse ao Negócios que à imagem do ouro, por exemplo, “a bitcoin pode ser um ativo que os investidores procuram quando o mercado está mais incerto” e que nos últimos anos tem-se “assistido a um aumento da correlação com o aumento da incerteza a nível mundial”.

As criptomoedas assumiram uma tendência positiva no ano anterior, com alguns analistas e entusiastas de ativos digitais a sugerirem que podem beneficiar com a sua condição de refúgio, numa altura em que o número de mortes associadas ao coronavírus continua a aumentar, sem sinais de abrandamento. Este ano, a bitcoin acumula um ganho de cerca de 61%.

Mike McGlone, analista da Bloomberg, prevê um ano positivo para os mercados de criptomoedas: “à imagem do ouro, também a bitcoin deve prolongar um ciclo positivo durante o ano”.

Não é só a bitcoin que tem beneficiado de um “rally” robusto. A Ethereum, a segunda criptomoeda mais valiosa do mercado, já valorizou 324% desde os mínimos de março e acumula um ganho de 199% em 2020.