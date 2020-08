Bruxelas propõe apoio de 5,9 mil milhões para Portugal ao abrigo do SURE

A Comissão Europeia já apresentou uma proposta sobre o montante que poderá ser concedido a Portugal ao abrigo do instrumento SURE, criado em abril para apoiar as medidas implementadas para salvaguardar empregos.

Em comunicado, Bruxelas aponta o valor proposto de 5,9 mil milhões de euros, sublinhando ainda que este montante precisa de passar pelo crivo do Conselho. “Após a aprovação destas propostas pelo Conselho, o apoio financeiro assumirá a forma de empréstimos concedidos pela UE a Portugal a condições favoráveis”, explica a Comissão. “Estes empréstimos ajudarão Portugal a fazer face aos aumentos súbitos da despesa pública destinadas a preservar o emprego. Concretamente, ajudarão Portugal a cobrir os custos diretamente relacionados com o financiamento do seu regime nacional de redução do tempo de trabalho.”

O montante esperado por Portugal tinha sido avançado esta terça-feira pelo jornal Público, após confirmação do gabinete das Finanças.

A proposta do valor destinado a Portugal chega um dia depois de a Comissão ter anunciado a proposta de 81,4 mil milhões de euros a distribuir por 15 Estados-membros, indicando ainda que Portugal e Hungria já tinham feito pedidos para este apoio. Contando já com o valor proposto agora para Portugal, a Comissão Europeia atualiza os valores e indica que propõe “disponibilizar um total de 87,3 mil milhões de euros de apoio financeiro no âmbito do SURE a 16 Estados-Membros”.

Os maiores montantes propostos destinam-se aos países mais afetados pela crise pandémica: Itália poderá receber 27,4 mil milhões e Espanha 21,3 mil milhões de euros. Seguem-se a Polónia, com 11,2 mil milhões, e a Bélgica, com 7,8 mil milhões de euros. Os valores mais baixos propostos destinam-se a Malta (244 milhões) e Letónia (192 milhões).

O instrumento SURE tem um montante total de 100 mil milhões de euros para os Estados-membros que solicitem o apoio.