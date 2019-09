Calçado. Micam perdeu mais de três mil visitantes em dois anos

É a principal montra do calçado a nível mundial e reúne profissionais de todo o mundo. Este ano foram 44.076 os que passaram por Milão, menos 3111 do que em setembro de 2017. Mas Portugal também encolheu a sua oferta: houve 81 expositores, menos 15 empresas do que há dois anos

O negócio das feiras está em crise ou é, apenas, o reflexo da conjuntura económica menos dinâmica da Europa? No final da 88ª edição da Micam, a maior e mais importante feira de calçado do mundo, que a semana passada decorreu em Milão, Itália, as opiniões dividiam-se. Não falta quem tenha regressado de Milão com boas perspetivas de negócio, antecipando um arranque de ano positivo – a coleção que agora foi apresentada foi a de primavera-verão 2020, que entrará em produção no início do ano e chegará às lojas após os saldos de inverno, no início de março -, mas também há quem venha descontente e apreensivo com o futuro.

A verdade é que a Micam foi este ano visitada por 44.076 profissionais, menos três mil do que na edição de setembro de 2017. Também Portugal se fez representar na feira por 81 expositores apenas, contra os 96 que, há dois anos, deram a conhecer ao mundo as suas propostas para a primavera-verão seguintes. “As feiras são o resultado dos ciclos conjunturais, apenas isso. Continuam a ser determinantes na estratégia de internacionalização das empresas de calçado e, por isso, promovemos tantas e em tantos países”, defende Paulo Gonçalves, diretor de comunicação da associação do calçado. A APICCAPS envolve todos os anos mais de 180 empresas em mais de 50 feiras e certames internacionais.

Com o calçado a destinar grande parte das suas exportações para os mercados europeus, e em especial para França, Alemanha, Holanda, Espanha e Reino Unido, é natural que sofra as consequências do menor dinamismo económico destes países. Nos primeiros sete meses do ano, as perdas nas exportações de calçado para estes cinco principais destinos oscilaram entre os 5,1% de quebra do mercado francês e os 13% do mercado alemão. No total, as vendas de sapatos ao exterior caíram 7,9% para 1.090 milhões. Cada cabeça sua sentença, conheça a seguir as novidades de cada marca e o balanço que fazem do momento que se vive.

Miguel Vieira: “O mercado de luxo continua em alta”

Miguel Vieira está do lado dos satisfeitos. A inclusão do costureiro português nos desfiles oficiais da Semana da Moda de Milão (homem), que decorreu em junho, trouxe uma “visibilidade acrescida” à marca e que se traduziu por uma maior procura, designadamente de novos clientes, no stand da Micam. É o único português, aliás, é o único designer não italiano a desfilar na Semana da Moda em Milão, ao lado de ‘griffes’ como Prada, Gucci ou Fendi, entre outras.

“Demorei 30 anos para entrar no calendário oficial dos desfiles, mas trabalhei muito para que isso acontecesse, hoje tenho perspetivas de futuro muito boas para a marca, fruto deste investimento de longo prazo. Os industriais portugueses fazem muitos sacrifícios, são muito trabalhadores, mas não estão preocupados em criar marca. Habituaram-se a trabalhar em private label, para as marcas de outros, muitas vezes de costas voltadas para os designers nacionais”, lamenta Miguel Vieira. O criador português recorda que o mercado de luxo continua em alta. “As lojas estão cheias e não faltam pessoas a fazer filas nas grandes marcas internacionais. Esse é um mercado que funciona sempre e que foi sempre o meu foco”, frisa.

Luís Onofre: Nova linha sustentável

Apesar de se manter convicto de que a pele é o produto mais sustentável que existe, na medida em que, já por si, implica a reutilização de um resíduo da indústria da carne, Luís Onofre aderiu, também, à onda da ‘sustentabilidade’ que varre a indústria da moda e apresenta uma coleção ecofriendly, que integra tecidos biológicos, forros com ausência total de crómio e outros metais e saltos forrados a madeira de raízes, como o freixo, o ébano royal ou o pau santo. O importante, garante, “é que a criatividade dos designers esteja sempre bem presente” nas propostas que apresentam.

Falando ao Dinheiro Vivo no seu stand na Micam, Luís Onofre admite que 2019 até correu bem, a título pessoal, mas reconhece que as perspetivas para 2020 “já não são tão boas”. A grande procura da marcas por novos clientes, designadamente americanos, traz “algum ânimo”. O e-commerce tem de ser uma prioridade, defende. “Temos mesmo de nos preparar para o choque tecnológico que aí vem. Precisamos de equipas novas que possam adaptar as nossas marcas para o online. Não é fácil, mas é um investimento que tem que ser feito”, diz Onofre. O investimento associado pode ser uma limitação para as pequenas empresas, admite, mas “podem e devem”, diz, procurar os apoios existentes no âmbito do FOOTURE 4.0, o roteiro para a economia digital no calçado. “Uma boa loja online, para funcionar tem, custa três vezes mais do que uma loja física”, sublinha. E Onofre, que tem duas, uma no Porto e outra em Lisboa, sabe do que fala. Planeava abrir mais uma nos Estados Unidos, eventualmente em Nova Iorque, um projeto posto de parte, para já. “Hoje passa-se numa Madison Avenue e vemos lojas vazias… isso era impensável há 10 anos”, lamenta.

Perlato: Reestruturação para enfrentar mercado difícil

Produtores de sapatos de senhora, sob a marca Perlato, a Calçado Trópico está a reestruturar-se para enfrentar os tempos difíceis que se avizinham. “As coisas não estão muito favoráveis no mundo dos sapatos, vivemos uma fase muito complicada, as senhoras mudaram os hábitos de consumo e há quatro ou cinco marcas de sapatilhas de renome mundial que tirar às fábricas de sapatos tradicionais metade do trabalho que tinham. Pelo menos”, diz o gestor da empresa.

Carlos Abreu reconhece que o tema é complexo, e lamenta que “tanta campanha tenha havido por causa do trabalho infantil na indústria em Portugal [no século passado] e hoje ninguém fale da nova escravatura em países como o Bangladesh, onde as empresas pagam dois euros por semana aos seus funcionários” para produzirem o calçado das grandes marcas internacionais. Para a indústria, há que encontrar alternativas. “Temos de ser muito mais agressivos comercialmente e ter a nossa força de vendas permanentemente na rua”. O que não significa que isso baste. “Deixou de haver coleções de verão e de inverno, é preciso ter capacidade de resposta imediata às tendências do momento. É tudo muito rápido e, por vezes, é difícil ler o que se passa no mercado e, por isso, temos dificuldades de adaptação”, argumenta.

O que não significa que a solução esteja em tentar competir diretamente com a Ásia, pelo contrário. “As fábricas que estão em pior situação são as que fazem produto muito barato. Se o problema fosse o preço, com toda a certeza que teriam muito trabalho”, replica Carlos Abreu. No caso específico da Calçado Trópico, a solução foi emagrecer a empresa que, em pouco mais de um ano, passou de 100 para 70 trabalhadores. Uma redução de 30%, mas, essencialmente, centrada nas funções mais administrativas. “O pessoal produtivo mantive-o porque é o mais difícil de substituir. Aliás, crescer é muito fácil, é só encontrar as pessoas para as admitir, é quase de um dia para o outro. Despedir é muito penoso. Não só em termos humanos, como financeiros, mas procuramos fazê-lo por acordo. Não podíamos ter uma estrutura tão grande”, reconhece.

Em 2015, a Calçado Trópico faturava 11 milhões de euros, o ano passado já se ficou pelos oito milhões e, este ano, estima que a quebra seja de 10%. Para o ano espera regressar ao caminho do crescimento.

Lemon Jelly: Sustentabilidade é a palavra de ordem

Positivo era o estado de espírito de José Pinto, responsável da Lemon Jelly, marca de calçado injetado da Procalçado, que este ano lançou no mercado a linha WastlessAct, produzida a partir de resíduos de plástico da própria produção e com recurso a energias renováveis, e devidamente certificada como vegan pela PETA, uma das mais relevantes organizações mundiais de defesa dos animais. “É um elemento essencial e que nos permite entrar num mercado cada vez mais exigente neste tipo de fatores. Procuramos criar valor acrescido a partir dos desperdícios que criamos. A moda contaminou-nos e tornou-nos maius responsáveis, temos de trabalhar melhor para as futuras gerações e a própria sociedade vai, cada vez mais, exigir maior respeito e responsabilidade social das marcas perante o planeta”, explicou o empresário ao Dinheiro Vivo no seu stand na feira de Milão.

José Pinto não teme, por isso, que o facto de o calçado da Lemon Jelly ser produzido a partir de plástico seja mal interpretado pelos consumidores. Pelo contrário. “A gravidade do plástico tem a ver com o usar e deitar fora, nós produzimos plásticos duráveis e que têm a grande vantagem de serem recicláveis. Claro que estes são os primeiros passos que estamos a dar e que há ainda muita coisa a fazer, mas acreditamos que podemos ser inspiradores para a revolução do futuro do plástico”, defende.

Com 370 trabalhadores que produzem solas para a indústria do calçado, a Lemon Jelly e a Wock (centrada no calçado profissional), a Procalçado está, ainda, apostada em consciencializar os seus clientes, de modo a que as marcas que fornece também estejam dispostas a apostar na sustentabilidade. “As marcas têm que se reposicionar, redefinir, encontrar a sua proposta de valor. Seja pela qualidade, pela marca, pela filosofia, têm é que saber como se querem afirmar. E serem muito eficientes. O formato tradicional está a esgotar-se, temos todos que nos reposicionar”, defende José Pinto.

O responsável da Procalçado reconhece que 2019 é um difícil e de redefinição, mas nem por isso teme pelo futuro. “Os números da produção de solas mostram-nos que as oportunidades estão aí. Estão a chegar novos clientes, novas marcas, grupos americanos a fazer pequenas produções e a apostar em áreas mais de nicho, o que é uma oportunidade para a indústria portuguesa”, defende. No caso específico da Lemon Jelly, o crescimento em 2019 está a ser feito a um dígito apenas – a indústria, globalmente, tem as suas exportações a caírem 8% -, mas para 2020 as perspetivas são excelentes. “Vamos crescer mais fortes e com novas apostas”, garante.

Softwaves: Green Edition com grande sucesso

Também a Softwaves apostou forte na sua green edition, a coleção produzida a partir de produtos de base vegetal, mas sem descurar os artigos de pele, para quem continua a preferir este tipo de sapato. “Geneticamente estamos ligados à pele e desde sempre que a usamos como proteção e aquecimento, não vamos todos mudar de um dia para o outro. Mas o outro mercado também existe, veja-se que um estudo estima que haja 650 mil veganos em Inglaterra, o que significa que são 650 mil potenciais clientes, pelo que temos de estar atentos e criarmos novas oportunidades”, diz Marcelo Santos que, com os seus dois irmãos, constituem a segunda geração na empresa de São João da Madeira que, este ano, comemora o seu 50º aniversário.

Com numa produção diária de 600 pares, a Softwaves fatura cinco a seis milhões de euros, sendo que 95% é obtido com recurso à marca própria. As exportações valem, também, 95%, com especial destaque para mercados como a Bélgica, a França, a Alemanha ou a Holanda. A aposta mais recente é no mercado americanos e, em especial, no Canadá, tirando partido do novo acordo comercial com a União Europeia. “Este não será um ano de crescimento, mas temos boas perspetivas para 2020. Há que continuar em frente, sem pensamentos fatalistas. Os tempos são difíceis, mas o nosso posicionamento no mercado está a ser construído para que possamos ser sustentáveis nas vendas”, frisa.

Gladz com nova linha vegan

O Canadá e Singapura foram os novos mercados conquistados pela Gladz na sua participação na Micam. A marca é jovem, foi criada apenas em 2016, mas nasce pela mão da Fernanda Oliveira – Indústria de Calçado SA, empresa de Cucujães, Oliveira de Azeméis, com mais de 25 anos de experiência no sector. Inspirada no movimento feminista e na figura revolucionária de Simone de Beauvoir, a marca, minimalista, pretende responder aos “desejos de afirmação, sofisticação e distinção da mulher contemporânea”.

A Gladz nasceu voltada para os mercados internacionais, através das vendas online, mas as crescentes solicitações em Portugal levaram-na a apostar no mercado interno. Em duas épocas já abriu 10 pontos de venda, com especial destaque para o Porto e Lisboa. O Japão e os Estados Unidos são mercados em franco crescimento. A linha vegan também tem grande sucesso. “Os clientes pediam e acabamos por criar alguns modelos com microfibras e materiais biodegradáveis e está a vender muito bem”, diz Miguel Moreira.

Cubanas: A caminho da China por franchising

Criada em 2005, a Cubanas tem vindo a crescer em vários segmentos de produtos, apresentando desde galochas, alpercatas e sandálias, até uma gama de sapatilhas que se tem revelado “um grande sucesso”. E o uso de materiais ecológicos é, também, uma aposta. Presente em duas dezenas de países, com especial destaque para a Alemanha e os Estados Unidos, a marca da lisboeta But Fashion vai, agora, entrar no mercado chinês. “Encontramos os parceiros certos para fazer a distribuição da Cubanas na China e há boas perspetivas para que venham a ser abertas lojas da marca, em regime de franchising, o que é excelente porque o consumo de luxo, nos próximos anos, vai estar maioritariamente na Ásia”, diz Mário Marques, o responsável da empresa.

Com uma faturação de 10 milhões de euros, dos quais metade são referentes à Cubanas, a But Fashion é uma empresa comercial que subcontrata a produção do seu calçado em Portugal, mas, também, no Brasil. Já licenciou a Cubanas no mercado brasileiro, e o objetivo, agora, é encontrar um operador local que queira distribuir a marca para o Brasil e outros países da América Latina.

Questionado sobre as dificuldades da indústria do calçado, Mário Marques é perentório: “Desde que ando nos sapatos que nunca foram fáceis. Não há almoços grátis. As coleções apelativas e a inovação são determinantes, mas, também, a aposta no conforto, na variedade de materiais, oferecendo desde os produtos de pele aos injetados, e nos acessórios, como as malas e as mochilas, que têm sido um sucesso”.

O comércio digital é outra das grandes apostas e que vai alavancar o crescimento futuro da marca. “Há seis anos que temos uma plataforma de vendas online, mas modernizamo-la e vai-nos dar uma grande projeção. Estamos preparados para dar resposta às encomendas em 24 horas e, em certas zonas do país, conseguiremos, até, entregar no próprio dia”, diz o empresário. O objetivo da Cubanas é que, dentro de cinco anos, 25 a 30% das suas vendas sejam obtidas online. O franchising da marca na Europa é, também, uma possibilidade.

Saydo: Nova marca da ex-Aerosoles à venda na Foreva

Falar em MoveOn ou Saydo é irrelevante para quem está fora do mundo dos sapatos. Mas Aerosoles já toda a gente conhece. A MoveOn é a empresa de Ovar que detinha a licença de produção e comercialização da marca americana na Europa e que, no início de 2018, teve de encerrar a fábrica e a rede de lojas em Portugal e Espanha na sequência da insolvência do Aerogroup, detentor da marca, nos Estados Unidos. Nasce, então, a Saydo, a nova marca que apresentou na Micam a sua terceira coleção.

“Não podíamos ter escolhido pior momento para fazer uma marca nova com pouco ou nenhum orçamento de marketing. Está toda a gente insatisfeita, independentemente do tipo de produto ou de clientes. E embora o produto Saydo tenha sido bem recebido, porque tem um preço competitivo, a verdade é que a marca não é conhecida e, portanto, isto tem ido muito devagar, devagarinho. Mas tem ido”, refere o responsável da empresa, maioritariamente detida pelos indianos da Tata. Fernando Brogueira admite que, na verdade, nem se pode queixar muito: “Conseguimos continuar em todos os mercados onde estávamos com a Aerosoles, embora com menos volume, como é óbvio”. E em Portugal, a marca está, desde o início de setembro, à venda nas sapatarias da Foreva, do grupo Kyaia. “Vamos ver os resultados, temos um posicionamento de mercado muito competitivo ao nível da relação qualidade/preço”, garante.

Em termos industriais, a MoveOn tem 30 pessoas em Portugal, que asseguram uma “pequena produção interna”. Tudo o resto é subcontratado a industriais portugueses ou vem da Índia. “Temos uma estrutura muito mais curta, com custos muito mais contidos, para apresentar resultados que têm sido positivos, apesar de as coisas não estarem fáceis”, diz Fernando Brogueira. Europa, Índia, África do Sul e Austrália são as grandes prioridades da Saydo, a par de uma aposta nos EUA, onde procura um parceiro que permita recuperar a dimensão anterior do mercado [antes da insolvência do Aerogroup].

Lolitas com nova edição a Artist Edition

Lançadas há três anos, as Lolitas da Easy Walk Experience vão estar disponíveis, na primavera-verão 2020 com uma Artist Edition, resultante da colaboração com a artista plástica Julie Edmunds, que marcou presença na Micam, em Milão, para apresentar os produtos e explicar o conceito a clientes e parceiros. Com cores fortes e ousadas, inspiradas nos mosaicos produzidos pela artista, a Artist Edition estará disponível em onze modelos arrojados que pretendem “dar um toque de modernidade a qualquer look”. O objetivo é proporcionar uma nova experiência ao caminhar, a de ter “uma peça de arte nos pés”.

A nova coleção junta-se às quatro edições de Lolitas, as bailarinas desportivas da Easy Walk Experience, já existentes no mercado: a Standard Edition, a Badci Colection, a Hive Colection, a Art Knows no Borders e a Diamond Edition, criada com cristais Swarovski. A Artist Edition estará, também, disponível com cristais Swarovski nos modelos de cor preta e branca, sendo o adorno de brilhantes no sapato inspirado, também, nos mosaicos criados pela artista britânica. Em cada ano a Ropar, a empresa de Vila do Conde que detém e produz a marca, irá convidar um artista diferente para o desenho de uma nova coleção da Artist Edition.

Com distribuidores já assegurados nos mercados da Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, Espanha, Portugal, Polónia, República Checa, Alemanha, Itália e Canadá, sendo que este se encarrega, também, da América Latina e Caraíbas, com exceção do Brasil, a Easy Walk Experience continua a alargar a sua presença no mundo, estando a negociar a representação em França, nos mercados asiáticos e no Médio Oriente. “É um produto que tem o seu próprio nicho de mercado, seguindo as tendências de conforto dos sneakers, e que procura transformar a sabrina utilitária numa sabrina desportiva, muito fácil de transportar, muito leve e muito versátil”, diz Élio Parodi, responsável da empresa.

Exceed apresenta coleção unissexo

A grande novidade da Exceed na edição de setembro da Micam foi uma linha de calçado unissexo, em resposta às muitas solicitações dos clientes. A marca existe há 10 anos, mas foi criada pela DURA – Fábrica de Calçado, de Felgueiras, que vai já na terceira geração. E que nasceu a fazer calçado clássico de homem, mas que teve de se adaptar aos novos tempos e apresentar soluções mais desportivas. E foi tão bem sucedida, que os pedidos para sapatilhas de mulher não tardaram em chegar. O máximo que aceitou foi avançar com uma linha unissexo.

E como vencer num mercado entulhado de propostas desportivas? “A nossa grande vantagem é a exclusividade e, por isso, fazemos um grande investimento em design de produto. E, claro, nos materiais de elevada qualidade e numa relação de preço/qualidade que é excelente”, diz Pedro Caria, neto do fundador. Com 115 trabalhadores e uma faturação que ronda os 5,5 milhões de euros, a DURA conta fechar o ano em linha com o anterior. Mas tem consciência das condicionantes todas do mercado. “Os clientes têm grande dificuldade em pagar. Usamos seguros de crédito ou o pagamento por antecipação quando tal não é possível”, explica.

Com 10 pontos de venda em Portugal, a Exceed está a procurar redefenir os seus canais de vendas para trabalhar o posicionamento da marca. “Estamos à procura de parceiros de negócio que garantam as vendas online. O e-commerce é muito giro, mas alguém tem que ter o peso do stock. Somos muito pragmáticos, temos que ter consciência da nossa dimensão, e, por isso, procuramos assegurar uma gestão muito eficaz e fazer uma separação entre a marca e a fábrica”, diz Pedro Caria.

