Calheiros: OE falha no “aumento da competividade das empresas”

O Orçamento do Estado poderia ser mais ambicioso “em matéria fiscal e refletir uma maior aposta na competitividade das empresas”, diz Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

Numa primeira análise à proposta de Orçamento do Estado para 2020, entregue esta segunda-feira no Parlamento, o patrão do Turismo destaca “a boa notícia” que é o excedente de 0,2% do PIB, o primeiro da era democrática, e “que permitirá ao país responder aos compromissos dos credores internacionais e dar um sinal positivo aos investidores estrangeiros” mas lamenta a inexistência de apoios mais fortes à atividade das empresas.

“As propostas ao nível do IRC e deduções fiscais não garantem o aumento da competitividade das empresas e do país”, nota a CTP numa nota enviada à redação. “Era urgente a redução da taxa de IRC, superior, por exemplo, à nossa vizinha Espanha”, diz Francisco Calheiros, lamentando que tenha ficado de fora do OE 2020 a descida do IVA do golfe, a possibilidade de dedutibilidade do IVA no MICE ainda a eliminação da burocracia ou a carga fiscal do sector do rent-a-car.

O aumento das deduções fiscais por cada filho em sede de IRS e a criação de um novo complemento creche são, para a CTP, “medidas insuficientes para responder ao défice demográfico, que é um problema grave do nosso país”, afirma Francisco Calheiros. O governo “deveria ter ido mais longe”.

“Temos presente que a proposta de OE será discutida na generalidade, nos próximos dias 9 e 10, e até lá, certamente as propostas dos Parceiros Sociais também serão tidas em linha de consideração pelo Governo”, refere ainda o responsável.