Canon Medical Systems e Universidade de Nagasaki desenvolvem teste rápido

A Canon Medical Systems e a Universidade de Nagasaki uniram-se para desenvolver o KIT Genelyzer, um conjunto de reagentes para o teste à covid-19, com base numa técnica de amplificação genética conhecida como o método LAMP fluorescente.

Os resultados da validação do sistema de teste genético rápido utilizando esta técnica foram divulgados no relatório “Validação do método de teste genético”, no qual os resultados da avaliação clínica foram obtidos utilizando amostras clínicas, apresentados no final de março, ao Ministério da Saúde do Japão e ao Instituto Nacional de Doenças Contagiosas do Japão. Após isto, o sistema de teste genético rápido foi aprovado para aplicação prática nos testes conduzidos por ordem governamental das entidades japonesas.

Nas amostras positivas, o sistema de teste indica que consegue detetar 15 ou mais cópias do genoma viral por reação, em cerca de 10 minutos, com 100% de sensibilidade. Todo o procedimento do teste, desde o pré-processamento da amostra até à obtenção dos resultados, pode ser completado em 40 minutos, indica o comunicado de imprensa, com um período de tempo muito inferior ao necessário nos métodos convencionais do teste genético.

De forma a tirar o máximo partido das capacidades do teste rápido deste sistema, a Canon Medical Systems Corporation continuará a avaliar a sua aplicação prática na proteção da saúde pública e em medidas de controlo de fronteiras em hospitais, aeroportos e outras localizações onde os testes precisem de ser realizados no próprio dia. Este projeto de pesquisa é parte de um programa de investigação dedicado à avaliação de riscos de doenças contagiosas emergentes e re-emergentes, bem como à implementação de funções de gestão de emergência, conduzido através de Bolsas de Investigação das Ciências da Saúde e do Trabalho.

Em conjunto com a Universidade de Nagasaki, a Canon Medical Systems Corporation está a participar num projeto de investigação sobre a aplicação prática de sistemas do teste genético rápido, conduzido pela Agência Japonesa de Pesquisa e Desenvolvimento Médicos (AMED), e tem vindo a trabalhar no desenvolvimento deste sistema de teste desde que recebeu um pedido para o desenvolvimento cooperativo do mesmo, por parte do Instituto Nacional de Doenças Contagiosas do Japão, em fevereiro de 2020. O sistema de testes passou rapidamente para a fase de aplicação prática no âmbito da colaboração indústria-universidade-governo com o apoio do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar Social do Japão e outras partes interessadas.

A Canon Medical Systems refere que espera que este sistema de testes seja utilizado por um amplo conjunto de hospitais no Japão, para ajudar a controlar a transmissão do novo coronavírus. Ao mesmo tempo, é indicado que o seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento de medidas eficazes contra a transmissão de doenças contagiosas em todo o mundo, utilizando este sistema de testes genéticos rápidos desenvolvido no Japão.