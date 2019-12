Centeno prepara Orçamento com excedente de 0,2% em 2020

O Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) revelou esta terça-feira dados mais concretos do cenário macroeconómico com que o Governo está a trabalhar no Orçamento do Estado para 2020 (OE2020). De acordo com o deputado José Luís Ferreira, o saldo orçamental previsto por Mário Centeno para o próximo ano passa para um excedente de 0,2% do PIB, melhorando a projeção de um saldo nulo inscrito no plano orçamental entregue em Bruxelas em outubro. Para este ano mantém-se um défice de 0,1% do PIB.

De acordo com o líder parlamentar d’”Os Verdes”, o crescimento previsto mantém-se nos 1,9% este ano, acelerando para 2% em 2020, semelhante ao esboço enviado pelo Governo para a Comissão Europeia ao abrigo do semestre europeu.

“Há uma previsão de uma estabilização do crescimento da economia, que passa de 1,9% para 2%”, adiantou o deputado.

Os números foram avançados pelo PEV depois da reunião com o ministro das Finanças para a apresentação do cenário macroeconómico para 2020. De acordo com José Luís Ferreira, a inflação prevista para o próximo ano deverá apresentar uma variação no intervalo entre 1,2% e 1,4%, abaixo de 1,6% prevista no esboço orçamental enviado a Bruxelas.

Quanto à taxa de desemprego, deverá sofrer um agravamento em duas décimas de 5,9% (previstos no esboço orçamental) para 6,1%, segundo “Os Verdes”.

Já antes, o CDS tinha adiantado que o cenário macroeconómico apresentado pelo Governo era “condizente” com o esboço enviado para Bruxelas.

Esperar para ver

O líder parlamentar do PEV não tem ainda definida a intenção de voto para a generalidade, deixando tal decisão para depois de conhecer o documento que deverá dar entrada na Assembleia da República na próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro.

“Não temos elementos que nos permitam fazer qualquer avaliação sobre o Orçamento. Temos um cenário macroeconómico que vai dar corpo ao orçamento. Nós saímos desta reunião conforme entrámos em relação ao sentido de voto”, assumiu o deputado, reconhecendo que “provavelmente nem no dia da entregue poderemos ter um juízo de valor sobre o Orçamento, porque exige um cuidado e uma análise muito detalhada”, conclui José Luís Ferreira.