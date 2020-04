Centeno promete biliões de euros para fundo europeu de recuperação

São doze zeros para o futuro fundo europeu de recuperação económica pós-pandemia de coronavírus, promete o presidente do Eurogrupo e ministro português das Finanças.

“Na fase de recuperação, falamos de uma resposta calculada em biliões de euros”, começou por dizer Centeno, numa entrevista conjunta a quatro jornais europeus (o espanhol El Mundo, o francês Le Monde, o alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, o italiano Corriere della Sera, e o holandês NRC Handelsblad), na qualidade de presidente do Eurogrupo. “Não sei se será um e meio, mais, um pouco menos, mas uma dimensão muito considerável. Doze zeros”, frisou o ministro, alertando para a necessidade de “fechar o número exato nas próximas semanas”

Na reunião do Eurogrupo da semana passada, onde foram aprovadas medidas para fazer face à crise sanitária, ficou a promessa de constituir um fundo de recuperação relançar uma economia devastada. A proposta dos ministros das Finanças do euro vai ser analisada pelos chefes de Estado e de Governo no Conselho Europeu do próximo dia 23 de abril.

Na altura, o grupo da moeda única avançou com esta ideia – uma espécie de Plano Marshall europeu – que poderia ser financiada por instrumentos inovadores, sem nunca fazer referência às eurobonds ou coronabonds, um mecanismo que Mário Centeno não exclui de todo. “A solidariedade não implica necessariamente eurobonds, mas não as excluo”, afirmou o presidente do Eurogrupo.

E qual poderá ser a dimensão deste fundo? Centeno aponta para um montante na ordem dos biliões de euros.

Dois anos para recuperar

Mário Centeno acredita que a recuperação da economia para os níveis de 2019 vai demorar dois anos inteiros e no caso da dívida pública será necessário acrescentar mais um.

“Precisamos de, pelo menos, dois anos completos para voltar aos níveis de 2019. De forma cautelosa, porque a dívida exige mais tempo. Mas é possível que no final de 2022 retomemos os níveis de 2019”, afirmou

O ministro das Finanças garante que a única saída para esta crise, de proporções históricas, não passa pela austeridade, mas através da distribuição do peso do endividamento ao longo do tempo.

“Se seguirmos as linhas definidas, de solidariedade e distribuição ao longo do tempo, evitaremos voltar às receitas do passado que não funcionariam”, garantiu o líder do grupo dos países da moeda única, acrescentando que a austeridade de há 10 anos “surgiu para crises assimétricas de natureza estrutural. Se a criticámos na altura, ainda mais agora que não são instrumentos apropriados para esta crise”, rematou.