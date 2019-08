CEOs da América querem responsabilidade social acima do lucro

Os líderes de mais de 180 empresas norte-americanas chegaram a uma conclusão inédita na segunda-feira. No final de um encontro do grupo Business Roundtable, os CEOs de diversas companhias, de entre as quais a Apple, a American Airlines e a JPMorgan, redesenharam a sua carta de princípios, indicando que os lucros das empresas não devem apenas beneficiar a classe corporativa, mas todos os agentes económicos.

“O sonho americano está vivo, mas desgastado”, indicou em comunicado Jamie Dimon, CEO da JPMorgan e líder do grupo. “Os principais empregadores estão a investir nos seus trabalhadores e comunidades porque sabem que é a única maneira de ter sucesso no longo prazo”.

A resolução surge depois de o setor executivo norte-americano ter recebido fortes críticas devido à disparidade existente entre os salários dos trabalhadores das empresas e os rendimentos dos cargos de topo.

A declaração conjunta, que surge no sentido oposto à política empresarial dominante no país, foca-se em vários compromissos que vão desde o pagamento de salários justos aos empregados, ao apoio das comunidades onde as empresas se inserem, passando também pela proteção ambiental.